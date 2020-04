Zu nachtschlafender Uhrzeit waren zwei Jugendliche aus Hannover in Burgwedel und der Wedemark auf Fahrrädern unterwegs. In Fuhrberg versuchten sie zunächst in eine Tankstelle einzubrechen. Wenige Stunden später traf die Polizei sie bei einer Suchaktion in Bissendorf an. Die Ermittlungen dauern an.