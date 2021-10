Wettmar

Mehrere Hundert Menschen haben am Freitag die Straßen Wettmars mit ihren Laternen beim ersten Laternenumzug in diesem Jahr in Burgwedel erleuchtet. Da durfte auch der Liedklassiker „Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ nicht fehlen: Mit ihrer pink und gelb gestreiften Laterne ist Charlene Rieckenberg in den Straßen von Wettmar unterwegs. Ihre Mutter Saskia und ihre Großmutter Dietlinde Rieckenberg begleiten sie.

Zwei Jahre mussten die Kinder warten

Zwei Jahre mussten die Rieckenbergs auf diesen Abend warten, denn im vergangenen Jahr konnte der Laternenumzug aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sonst sind sie jedes Jahr dabei gewesen. Die Vorfreude war daher besonders groß. „Für mein Kind sowieso“, sagte Saskia Rieckenberg über ihre Tochter Charlene.

Mehrere Hundert Menschen sind bei dem Laternenumzug mitgegangen. Quelle: Max Baumgart

„Uns war es besonders wichtig, den Laternenumzug dieses Jahr für unsere Kinder zu veranstalten“, sagte Ingo Bähre, Jugendfeuerwehrwart, bevor der Umzug sich in Bewegung setzte. Aber der Laternenumzug unterschied sich in diesem Jahr von den Umzügen der Vorjahre. Bähre bezeichnete den Umzug als „Light-Variante“, denn das Rahmenprogramm entfiel. Bratwurststände, ein Glücksrad und das modernste Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr, das die Kinder sonst besichtigen konnten, waren nicht zu sehen. Für Bähre war aber das Wichtigste, dass der Umzug überhaupt stattfand, „damit die Kinder etwas anderes als den Kindergarten sehen.“

Kinder laufen mit Laternen und Halloween-Kostümen

Um 18.40 Uhr startete der Laternenumzug beim Feuerwehrhaus im Meitzer Weg, wo er auch wieder endete. Eine Strecke von 1,8 Kilometern legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurück. Mit Fackeln führten die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr den Umzug durch die dunklen Straßen. Der Musikzug der Feuerwehr stimmte einige Melodien an. Damit alle mitsingen konnten, hatte die Jugendfeuerwehr die Lieder zusammengestellt. Per QR-Code konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Songliste digital auf ihr Handy laden.

Der Musikzug der Feuerwehr Wettmar begleitet den Laternenumzug musikalisch. Quelle: Max Baumgart

Einige Kinder präsentierten ihre selbst gebastelten Laternen. Charlene Rieckenberg wollte dieses Jahr jedoch keine eigene Laterne basteln – anders als in den Vorjahren, erzählte ihre Mutter Saskia Rieckenberg. Aber nicht nur mit ihren Laternen waren die Kinder bei dem Umzug aufgefallen. Einige trugen schon ihre Halloween-Kostüme. So war beispielsweise ein Junge als Skelett unterwegs. Gruselig geschminkte Gesichter blickten immer wieder aus der Menge hervor.

Bähre zieht positive Bilanz

„Dank der zuständigen Behörden hat es kurzfristig geklappt“, sagte Bähre. Zwar sei der Laternenumzug fest im Terminplan der Feuerwehr verankert, aber ob er tatsächlich stattfinden kann, sei lange unklar gewesen. Die notwendigen Genehmigungen hätten die Behörden schnell erteilt. Auch die Polizei war vor Ort, um den Umzug abzusichern.

„Wir sind vollumfänglich zufrieden“, sagte Bähre. Die Teilnahme an dem Laternenumzug sei so groß wie vor der Pandemie gewesen. Er lobte die Disziplin der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Corona-Regeln hätten alle eingehalten und die Menschenmenge habe sich nach dem Laternenumzug schnell aufgelöst. Zum Abschied gab es eine kleine „Zaubertüte“ für die Kinder, die mit Süßigkeiten und einem Apfel bestückt war. Für Charlene Rieckenberg hieß es schließlich auch: „Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabumm.“

Auch in Engensen ist ein Laternenumzug geplant, der Termin für Thönse steht bereits fest: Am Freitag, 5. November, veranstaltet die Feuerwehr den traditionellen Umzug. Der Laternenumzug in Großburgwedel soll ebenfalls am Freitag starten. Auch der SV Fuhrberg plant an diesem Tag einen Umzug durchs Dorf. Das ökumenische Laternenfest feiern die Gemeinden St. Petri und St. Paulus am Martinstag, 11. November.

Von Max Baumgart