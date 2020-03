Planung für die Zeit nach Corona: Jetzt für die Segelfreizeit von St. Marcus anmelden

Wettmar

Während sich das Land in der Corona-Krise befindet, wirft die Evangelische Jugend von St. Marcus in Wettmar bereits einen Blick auf die Zeit nach der Pandemie: Im Oktober sticht eine Gruppe Jugendlicher zum dritten Mal auf dem Ijsselmeer in See. Seit Kurzem nimmt die Gemeinde Anmeldungen für die Segelfreizeit entgegen. Wegen der großen Nachfrage sind die Jugendlichen in diesem Jahr sogar mit zwei Schiffen unterwegs.

Von Hafen zu Hafen segeln, sich an Deck sonnen, einen Blick aufs Meer werfen, gemeinsam kochen, kreativ sein und die Segel hissen: Für sechs Tage ist entweder der Zweimastklipper „Amalia“ oder der Pavillontjalk „Pelikaan“ das Zuhause für 36 Jugendliche auf dem größten See der Niederlande. Von Sonnabend, 10. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, begeben sich diese mit der Evangelischen Jugend auf Segeltour. „Seit der ersten Reise vor zwei Jahren hat sich das Angebot herumgesprochen, im letzten Jahr gab es sogar eine Warteliste“, erzählt Jonas-Christian Kurtze, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kirchengemeinde.

Tagsüber Sightseeing, nachts Kajüte

Aus diesem Grund haben er und sein Team das Platzangebot noch einmal aufgestockt, im vergangenen Jahr waren es noch 24 Teilnehmer auf einem Schiff. Ein festes Programm für den Segeltörn gibt es noch nicht. Los geht es im Hafen in Lelystad; etwa den halben Tag segeln sie über das Binnenmeer, um danach in einen Hafen einzulaufen, sich den Ort anzuschauen und schließlich auf dem Schiff in den Kajüten zu nächtigen. Eventuell nimmt die Gruppe auch einen kleinen Abstecher auf eine Nordseeinsel vor. Ganz wichtig: „Gesegelt werden die Boote von professionellen Skippern, außerdem ist jeweils noch ein Maat mit an Bord“, erklärt Kurtze.

An neuen, spannenden Eindrücken dürfte es nicht mangeln: „ Amsterdam war letztes Jahr das Highlight, wir waren auch schon mal auf Texel“, sagt Kurtze. Steht gerade kein Landgang an, bieten die fünf Betreuer auch Kreativangebote an, und morgens und abends gibt es eine Andacht. Langeweile wird aber sicher nicht aufkommen, denn auch für die Jugendlichen heißt es „Ärmel hochkrempeln“. Das Segel setzen, das Schiff sauber halten oder beim Kochen helfen – die Teilnehmer werden aktiv mit in die Aufgaben an Bord eingebunden. „Die Jugendlichen lernen auf der Tour auch vieles, zum Beispiel Wind- und Wetterkunde“, erklärt Kurtze.

Teamwork im Vordergrund

Etwas ganz Besonderes sei es für die jungen Segler, wenn sie auch mal selbst das Schiff steuern dürften, berichtet der Ehrenamtliche. Teamwork steht überhaupt die ganzen sechs Tage lang im Vordergrund, was laut Kurzte auch in den allermeisten Fällen gut klappt. „Es herrscht eine tolle Stimmung auf dem Schiff.“

In den 270 Euro Kosten für den Segeltörn ist neben der Verpflegung auch die Anreise mit dem Bus enthalten. Der Anmeldeschluss ist der 1. Mai, allerdings empfiehlt Kurtze, damit nicht mehr allzu lange zu warten: Zehn Plätze sind bereits zwei Tage nach Anmeldestart vergeben. Mitfahren können Jugendliche ab 13 Jahre bis etwa 20 Jahre; sie müssen nicht Kirchenmitglied sein und auch nicht unbedingt auf dem Gemeindegebiet kommen. Weitere Infos gibt es unter segelfreizeit.wettmar.de.

Bei Absage gibt es das Geld zurück

„Wer mitsegeln möchte und jetzt bucht, der geht kein finanzielles Risiko ein“, verspricht Kurtze. „Sollte die Reise wider Erwarten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen, gibt es das bereits gezahlte Geld zurück. Das Risiko trägt unsere Gemeinde.“

Von Elena Everding