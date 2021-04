Kleinburgwedel

Dieser Anblick ist ein Besuch wert: Auf dem Kleinburgwedeler Friedhof blühen derzeit die japanischen Kirschen auf und bilden eine kleine Allee, die vom Eingang hin zur Kapelle führt. Damit die Bäume sich gut entwickeln, baute die Stadt im vergangenen Jahr eine automatische Beregnungsanlage in die Allee ein.

Nachts fahren die Düsen aus

Dreimal in der Woche fahren nun nachts kleine Düsen an den Bäumen aus und beregnen den Wurzelbereich der Zierbäume. „Dabei wird jede Pflanze jeweils mit rund 30 Litern Wasser versorgt“, sagt Martin Riessler. Er ist unter anderem Leiter der städtischen Friedhöfe. Außerdem profitieren kleinere Staudenpflanzen, die im Bereich der Bäume gepflanzt wurden, von den nächtlichen Gießaktionen. Und: Ein kleiner Sensor überprüft, ob überhaupt gegossen werden muss. „Hat es gerade geregnet, dann schaltet sich die Anlage nicht ein“, erklärt Riessler. „Das würde ja keinen Sinn machen, dass wir bei Regen die Bäume gießen würden.“ Mit der Bewässerungsanlage ist Riessler übrigens sehr zufrieden. „Man kann sehen, wie gut sich die Bäume entwickeln.“ Ein kurzer Abstecher zu dem Friedhof auf dem Mühlenberg zwischen Groß- und Kleinburgwedel lohnt also – vor allem jetzt, bei der Blüte der japanischen Kirschen.

Von Thomas Oberdorfer