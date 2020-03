Weiterhin mit niedrigster Arbeitslosenquote in der Region

Großburgwedel

Auch wenn die Agentur für Arbeit ihre Zahlen für den laufenden Monat erst am Dienstag, 31. März, vorgelegt hat, die Einflüsse durch die Corona-Pandemie spiegelt das umfangreiche Zahlenwerk aus der hannoverschen Behörde noch nicht wider. „Seit unserem Statistikzähltag für den Arbeitsmarktbereich am 12. März hat sich der Arbeitsmarkt stark verändert. Darum bilden die vorliegenden Zahlen die durch Corona bedingte Entwicklung noch nicht ab“, erklärt Arbeitsagenturchefin Heike Döpke.

Burgwedel weiterhin mit niedriger Arbeitslosenquote

Die offiziellen März-Zahlen für den Geschäftsstellenbezirk Burgwedel – dazu gehören neben Burgwedel noch Isernhagen und die Wedemark – haben sich leicht positiv entwickelt. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen von 1415 auf 1392 Personen. Die Arbeitslosenquote betrug 3,6 Prozent. Damit hat der Geschäftsstellenbezirk Burgwedel weiterhin die niedrigste Quote in der Region Hannover. Zum Vergleich: Für die gesamte Region gibt die Agentur für Arbeit eine Quote von 6,5 Prozent an.

Die Behörde selbst hat in den vergangenen Wochen ihre Arbeit umstrukturiert. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Bearbeitung von Kurzarbeitergeld und der Sicherstellung unserer Erreichbarkeit. Dafür haben wir unsere Telefonhotlines sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber deutlich verstärkt“, erklärt Döpke.

„Es kommt zu Entlassungen in Folge der Pandemie“

Und die Agenturchefin wirft bei der Präsentation des Arbeitsmarktberichtes bereits einen Blick nach vorn: „Wir werden in den folgenden Monaten höhere Arbeitslosenzahlen verzeichnen. Aus unseren Kundenkontakten wissen wir, dass es zu Entlassungen in Folge der Pandemie kommt.“

Von Thomas Oberdorfer