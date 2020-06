Arbeitslosenquote steigt in Burgwedel auf 4,5 Prozent

Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Nun hat die Corona-Pandemie auch in der Arbeitslosenstatistik für Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark ihren Niederschlag gefunden: Nach den Zahlen der Agentur für Arbeit waren in dem Bereich im Mai 1727 Personen ohne Job. Damit stieg die Arbeitslosenquote auf 4,5 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr betrug sie zu diesem Zeitpunkt noch 3,3 Prozent. Angaben zur Anzahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind in dem Zahlenwerk aus Hannover nicht zu finden.

Junge Arbeitnehmer verlieren ihren Job

Eine Altersgruppe ist im Bereich der Geschäftsstellenbezirks Burgwedel von der Arbeitslosigkeit besonders hart betroffen. Viele Personen die ihren Job verloren haben sind zwischen 15 und 25 Jahren alt. In dieser Gruppe stieg die Arbeitslosenquote auf fünf Prozent. Vor einem Monat hatte sie noch bei 3,4 Prozent und damit annähernd im Durchschnittswert aller arbeitslos gemeldeten Personen gelegen. „Der Grund für diesen besonders starken Anstieg ist die Tatsache, dass in dieser Altersgruppe viele Arbeitnehmer in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sind. Und in diesen Betrieben ist die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich zurückgegangen“, erläutert Holger Habenicht, Sprecher der Agentur für Arbeit in Hannover, die Angaben in dem Bericht.

Aber Habenicht findet in dem 50 Seiten starken Werk zur Situation des Arbeitsmarktes auch durchaus positiv zu bewertenden Zahlen. So wurden im Mai bei der Arbeitsagentur in Burgwedel 105 offene Stellen gemeldet – deutlich mehr als im Vormonat. Da waren es lediglich 46. Seine Schlussfolgerung: „Der Arbeitsmarkt ist nicht tot. Im Gegenteil – er lebt.“

Von Thomas Oberdorfer