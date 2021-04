Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

„Die Schockstarre am Arbeitsmarkt löst sich langsam auf“, sagt Martin Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur. Für den Geschäftsstellenbezirk Burgwedel – dazu gehören auch Isernhagen und die Wedemark – macht sich dies in der Anzahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen bemerkbar. Im April informierten die Arbeitgeber die Agentur im Bezirk Burgwedel über 194 neue offene Stellen, das sind 135 mehr als im April des vergangenen Jahres. Damit werden in der Statistik des Bezirks Burgwedel aktuell 970 Stellen geführt, die zu besetzen sind. Zudem verzeichnet die Agentur für Arbeit mehr Abgänge aus, als Zugänge in die Arbeitslosigkeit.

Burgwedel weiterhin mit der niedrigsten Arbeitslosenquote

„Gesucht werden derzeit vor allem Arbeitskräfte in den Bereichen Logistik, Gesundheit und auch wieder Einzelhandel“, erklärt Habenicht. „Hingegen gibt es in den Bereichen Gastronomie und Touristik coronabedingt noch keine Bewegung.“

Insgesamt hat der Bezirk Burgwedel weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region Hannover. Sie beträgt aktuell 4,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,2 Prozent. Zum Vergleich: Für die Region Hannover meldet die Agentur eine Quote von 8 Prozent (Vorjahr 7,2 Prozent). Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen sinkt in Burgwedel allerdings nur leicht. Aktuell führt die Statistik 1778 Personen ohne Job. Im März waren 1789 und im Februar 1813 Personen arbeitslos gemeldet.

Von Thomas Oberdorfer