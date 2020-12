Burgwedel/Isernhagen

Sieben Personen aus sechs Haushalten sitzen in gemütlicher Runde zusammen und rauchen gemeinsam eine Shisha – das ist der wohl deutlichste Verstoß gegen die derzeitigen Corona-Bestimmungen, der in jüngster Zeit im Polizeikommissariat Großburgwedel aktenkundig wurde. Aber auch sonst können sich die Beamten nicht über mangelnde Beschäftigung während der Pandemie beklagen. „Wir haben seit Anfang November rund 150 Anzeigen in Burgwedel und Isernhagen geschrieben“, sagt Holger Nottbohm, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes.

Bußgeld beträgt zwischen 100 und 400 Euro

Die Raucherrunde war am vergangenen Wochenende aufgeflogen. Ein Nachbar hatte die Beamten wegen einer Ruhestörung alarmiert. Auf das Septett dürfte nun ein Bußgeld zukommen. Das allerdings verhängt nicht die Polizei, sondern die Region Hannover. Ihr melden die Beamten den Ordnungsverstoß. Alles weitere regelt die Behörde. Das Bußgeld liegt zwischen 100 und 400 Euro, für den Hausherren könnte es noch teurer werden. Da sind bis zu 1000 Euro Bußgeld möglich.

Anzeige

Was Nottbohm wichtig ist: „Wir sitzen nicht vor den Fensterscheiben und versuchen, Verstöße in den Wohnungen aufzudecken. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind keine Corona-Polizei, wir kommen, wenn wir gerufen werden.“ Anders sehe das im öffentlichen Bereich aus. Da brechen Nottbohm und seine Kollegen durchaus zu Kontrollgängen auf. „Wir sehen uns beispielsweise auf Parkplätzen, vor Kiosken und Restaurants oder auch in Fußgängerzonen um und überprüfen die Einhaltung der Corona-Verordnung“, erklärt der Einsatzleiter.

Eine Zigarette in der Hand entbindet nicht von der Maskenpflicht

Und dabei stellen die Polizisten immer wieder Verstöße fest. Es gibt sogar Personen, die schon des Öfteren aufgefallen sind. Wie beispielsweise ein Verkäufer auf dem Wochenmarkt in Großburgwedel. Bereits mehrfach wurde er erwischt, wie er hinter seinem Wagen stand und rauchte. „Logischerweise ohne Maske“, sagt Nottbohm. „Aber die Zigarette in der Hand befreit natürlich nicht von der Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt. Deshalb mussten wir Anzeigen schreiben.“

Dabei hat es die Polizei in Burgwedel und Isernhagen eher ruhig angehen lassen. Im Oktober begannen die Kontrollen, seit dem 24. des Monats führen die Beamten darüber eine Statistik. „Anfangs haben wir die Leute lediglich angesprochen, sie auf die Bestimmungen hingewiesen. Anzeigen wurden da noch nicht geschrieben“, sagt Nottbohm. Binnen einer Woche notierten die Beamten 60 Gespräche mit Maskenmuffeln. „Dazu kamen weitere 70 Personen, die wir bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz des A2-Centers ohne ausreichenden Mund-Nasen-Schutz antrafen. „Das war vor dem 24. Oktober und fand damit keinen Eingang in unsere Statistik.“ Mit Einführung des Teil-Lockdowns wurden dann aber auch Anzeigen geschrieben. 150 Stück seitdem.

Polizisten von außerhalb in Burgwedel und Isernhagen

Doch das sind längst nicht alle Verstöße, die die Polizei in Burgwedel und Isernhagen festgestellt hat. Neben den Mitarbeitern des Polizeikommissariats Großburgwedel sind in den beiden Kommunen auch Beamte der Polizeiinspektion Burgdorf und der Polizeidirektion Hannover unterwegs. „Ansprachen, die die durchführen, oder Anzeigen, die sie schreiben, landen nicht in unserer Statistik“, sagt Nottbohm.

Doch auch die Polizei hat durchaus mit der Corona-Verordnung zu kämpfen. Fünf Personen aus maximal zwei Haushalten – diese derzeit gültige Einschränkung stellte auch Nottbohm schon vor eine herausfordernde Aufgabe: Am Wochenende organisierte er innerhalb der Familie einen Umzug. Die Möbel aus der einen Wohnung holen und dann wieder in die neue Wohnung tragen. Es gab viele Helfer, aber die Beschränkung auf zwei Haushalte machte es kompliziert. „Es hilft ja nichts, wir haben uns letztlich auf die beiden Wohnungen aufgeteilt. Der Umzug hat am Ende sicher länger gedauert, aber die geltenden Corona-Bestimmungen lassen einem derzeit eben keine andere Wahl“, erklärt Nottbohm.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer