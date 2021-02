Großburgwedel

Eine Hiobsbotschaft mit Ansage: Zum 1. April wird die Pestalozzi-Stiftung den rund 200 Beschäftigten in ihren Werkstätten in Großburgwedel, Altwarmbüchen und Mellendorf die Löhne um bis zu 28 Prozent kürzen. Dieser Schritt war nur eine Frage der Zeit, seit in der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr 2020 die Werkstätten wochenlang komplett gesperrt werden mussten. Aufträge blieben liegen, andere gingen verloren, Schul- und Betriebskantinen zum Beispiel orderten nur noch 200 statt 1000 Essen täglich bei der Pestalozzi-Appetit-Werkstatt. Doch die Erträge der Werkstätten, aus denen die Löhne gezahlt werden, befanden sich auch schon vor der Pandemie im Sinkflug.

Bisher konnte Pestalozzi überdurchschnittlich zahlen

Noch gehöre die Pestalozzi-Stiftung, die ihren Sitz in Großburgwedel hat, mit einem durchschnittlichen Monatslohn von rund 260 Euro in puncto Bezahlung deutschlandweit zum oberen Drittel der Träger von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, sagt Vorstandssprecher Claus Fitschen. Die Einkommen der Beschäftigten schwanken aktuell noch zwischen 150 bis 370 Euro – je nach Schwere der Arbeit. Allerdings war die Auszahlung von Löhnen in dieser Höhe schon lange nur noch durch einen Rückgriff auf die gesetzliche Ertragsrücklage möglich. Diese ist seit Oktober 2020 aufgebraucht. Seitdem habe Pestalozzi weitere 390.000 Euro aus dem Stiftungskapital dazugegeben, erläutert Andrea Sewing, Leiterin des Bereichs Behindertenhilfe. Deshalb seien die Kürzungen jetzt unvermeidlich.

Warum sich das bisherige Lohnniveau nicht auf Dauer halten lasse, kann Sewing leicht erklären: Der Anteil älterer und schwerer gehandicapter Beschäftigter, die einen hohen Bedarf an Unterstützung durch Fachkräfte haben, nehme stetig zu. Diese Menschen könnten vielfach nur einfachere Arbeiten ausführen, die von den Auftraggebern auch schlechter bezahlt würden. Dass sich so die Schere zwischen sinkenden Werkstatterträgen und steigenden Kosten immer weiter öffne, habe Corona zwar beschleunigt und verschärft, aber nicht ausgelöst. Stiftungsvorstand Fitschen kritisiert, dass die Werkstätten trotz dieser Entwicklung die Löhne für ihre Beschäftigten weiter zu 100 Prozent selbst erwirtschaften müssten. Das Lohnsystem müsse reformiert werden, die Politik sei gefordert. Lediglich im Geringverdienerbereich zahlt die Agentur für Arbeit ein sogenanntes zusätzliches Arbeitsfördergeld.

Sewing: Einige werden sich ungerecht behandelt fühlen

Andrea Sewing steht in den nächsten Wochen die doppelt unangenehme Aufgabe bevor, den Werkstattbeschäftigten in Einzelgesprächen zu erklären, wie der niedrigere Lohn zustande kommt und dass sich das Einkommensniveau auch nach der Pandemie nicht so schnell erholen wird – zumal auch die Ertragsrücklage neu aufgefüllt werden muss. „Da werden sich einige ungerecht behandelt fühlen“, sagt sie voraus. Am geringsten ausfallen werden die Einbußen für die Leute im Bereich Dienstleistung – also in der Hausreinigung, der Großküche oder im Bereich Garten und Landschaft. Weil diese Arbeiten, die wesentlich zum Wirtschaftsergebnis der Werkstätten beitragen, nicht besonders beliebt sind, wird eine Zulage neu eingeführt, um Interesse an diesen Aufgaben zu wecken.

Von Martin Lauber