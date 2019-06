Die Planung für das neue Gymnasium und eine neue Sporthalle in Großburgwedel steht am Donnerstag, 13. Juni, auf der Tagesordnung dreier Ausschüsse in Burgwedel. Vor allem die Sportvereine erhoffen sich, dass es jetzt schnellstmöglich eine Idee gibt, wie sie die Zeit ohne Sporthalle überbrücken können.