Burgwedel

Pendler, die den Metronom nutzen, müssen sich auf Änderungen einstellen: Ab dem 12. Dezember dieses Jahres entfällt der Halt des Zuges um 19.57 in Großburgwedel für alle Fahrgäste, die in Hannover einsteigen und zurück nach Hause fahren wollen. Denn der Fernverkehr bekommt zumindest bis Juni 2022 Vorrang vor dem Nahverkehr. Damit der von dem Unternehmen Flixtrain eingesetzte neue Zug von München nach Hamburg fahren kann, muss der Metronom bei Großburgwedel aufs Abstellgleis fahren – bis der Schnellzug den Bereich passiert hat.

Lesen Sie auch: Bahn-Netz am Limit: Metronom-Halt in Großburgwedel fällt weg

Der Metronom stoppt dann noch einmal in Isernhagen, dann wieder in Celle. Darum überlegt die Region Hannover als zuständige Behörde, vorübergehend einen Bus einzusetzen – eine Lösung, die sich zumindest Burgwedels Bürgermeister Axel Düker gut vorstellen kann. „Der Shuttle würde den Bahnhof in Isernhagen mit Großburgwedel verbinden und Stopps im Zentrum einlegen“, sagt er und betont, dass es sich um eine sechsmonatige Lösung handele. Danach solle der Metronom wieder um 19.57 Uhr in Großburgwedel halten. „Das Schienennetz ist überlastet, darin zeigt sich, dass die Bahn seit Jahren nicht mehr investiert hat“, sagt Düker, der die Stärkung des Nahverkehrs unterstreicht. Es gehe jetzt auch um eine bundespolitische Entscheidung, den Nahverkehr zu fördern – und nicht zugunsten des Fernverkehrs einzuschränken.

CDU kritisiert Agieren der Region Hannover

„Die Frage stellt sich doch aber, ob die Pendler den geplanten Bus überhaupt annehmen“, sagt hingegen Ortrud Wendt, die für die CDU als Bürgermeisterin kandidiert hat und sich ebenfalls für den öffentlichen Nahverkehr stark macht. Letztlich bestehe der Charme der Bahnverbindung gerade in der schnellen, 17-minütigen Anbindung zum Hauptbahnhof Hannover. „Viele Pendler steigen jetzt wieder aufs Auto um, dabei wollten wir genau das vermeiden.“

Ihre Kritik richtet sich – ebenso wie die des CDU-Regionsabgeordneten Rainer Fredermann – gegen die Region: „Die Entscheidung fiel mit Ansage, es war nur eine Frage der Zeit. Aber die Region wollte erst handeln, wenn das Problem besteht, und nun ist es zu spät“, sagt Wendt. Sie wirft Regionsdezernent Ulf-Birger Franz vor, Sonntagsreden zu halten: „Die Region hat zu lange gewartet.“ Fredermann ergänzt: „Von der Verkehrswende zu sprechen und sich dafür einzusetzen scheinen für Herrn Franz zwei Dinge zu sein.“

Bus benötigt mehr Zeit für die Strecke

Dirk Breuckmann, Vorsitzender der Initiative Wirtschaft in Burgwedel (WIB), spricht von einem Nachteil für den Wohnstandort Burgwedel: „Es trifft ganz klar die Einpendler, nicht nur jene aus Hannover, sondern auch diejenigen, die in Langenhagen beschäftigt sind.“ Sie könnten zwar in den Bus steigen und nach Burgwedel fahren, doch dieser benötige eben deutlich mehr Zeit. Neu organisieren müssten sich zudem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Langenhagen-Mitte mit dem Erixx aus dem Heidekreis ankommen, dort in den Metronom umsteigen und weiter nach Burgwedel fahren. Hinzu kommt: Der Bus nach Burgwedel startet gar nicht am S-Bahnhof, sondern an der Stadtbahnhaltestelle Zentrum.

Von Antje Bismark