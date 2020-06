Großburgwedel

Das wird die erste größere Kulturveranstaltung in Großburgwedel nach Beginn der Corona-Pandemie: Der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen zeigt seine Parkomanie 2020 im Alten Park an der Thönser Straße. Fünf Künstler präsentieren drei Monate lang ihre Werke. Los geht es Sonnabend, 4. Juli, mit einem Kunstspaziergang zur Eröffnung. Mit dabei Carmen Putschky, Kunsthistorikerin vom Sprengel Museum aus Hannover.

Ein Jahr Vorbereitung war bedroht

Dabei sah es lange Zeit so aus, dass es in diesem Jahr die beliebte Ausstellung in Großburgwedel nicht geben würde. Seit 2008 hat die Veranstaltung ihren festen Platz in Burgwedel Kulturkalender. Nun drohte das Coronavirus einen Strich durch die Planungen zu machen. Ein Jahr Vorbereitung wäre für die Katz gewesen. Es wäre die erste Absage seit 2008 gewesen, dem Jahr, als der Kunstverein erstmal in den Alten Park einlud.

Anzeige

"Brain" von der Künstlerin Dagmar Schmidt wird bei der Parkomanie 2020 gezeigt. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Erst die Lockerungen der vergangenen Wochen machten Parkomanie 2020 dann doch noch möglich. „Eigentlich wollten wir schon vor vier Wochen loslegen“, aber dafür gab es noch keine Genehmigung. Die hält Ausstellungsmacher Stefan Rautenkranz mittlerweile in den Händen. Vor allem der Kunstspaziergang zur Eröffnung bereitete Kopfzerbrechen. Gemeinsam mit Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker hatte der Vorsitzende des Kunstvereins die Verordnungen studiert, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen der Ausstellungsstart doch noch möglich sei.

Der "Dreiteilige Mann" von Ulrike Enders. Quelle: privat

Besucher sollen Sitzgelegenheiten mitbringen

Zwei Vorgaben sollen nun von den Besuchern eingehalten werden. Zum einen muss auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet werden, zum anderen wird jeder Besucher gebeten, zum Kunstspaziergang am Eröffnungstag seine eigene Sitzgelegenheit mitzubringen. Besonders zufrieden ist Rautenkranz über die Tatsache, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht vorgeschrieben wurde. „Das ist eine gute Entscheidung“, freut er sich.

Cornelia Urban zeigt Fotografien im Park. Quelle: Cornelia Urban

Ausstellung ist drei Monate nonstop geöffnet

Nach dem Spaziergang zum Start wartet auf Kunstfreunde eine fast dreimonatige Ausstellung – ohne jede Schließungszeit. Die Kunstwerke im Alten Park an der Thönser Straße können bis zum 30. September täglich rund um die Uhr besichtigt werden.

Diese Künstler kommen zur Parkomanie 2020 Fünf Künstler präsentieren in diesem Jahr bei der Parkomanie 2020 ihre Werke. Und das wird im Alten Park zu sehen sein: Im Eingangsbereich zum Park empfängt den Besucher ein ebenerdiges Kunstwerk des Crailsheimer Rasenzeichners Ralf Witthaus. Der Künstler arbeitet mit Akku- und Motorsensen, mit denen er seine Kunstwerke in den Rasen schneidet. Unter dem Titel: „Zwei Seelen ... - ein Stück Rasen erzählt“ lädt die Audio-Künstlerin Natalie Deseke aus Hannover die Besucher auf ein Hörerlebnis ein, das für diese Ausstellung erstellt wurde. Im Park seufzt und kichert es, zwei Stimmen sind zu hören. Bezüge zu Goethes Faust („Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust ...“) und Anspielungen auf aktuelle Ereignisse kann das Publikum in diesem wehmütig-melancholischen bis irrwitzig-skurrilen inneren Zwiegespräch beim Zuhören herausfinden. Ulrike Enders präsentiert in Burgwedel ihre aktuelle Arbeit "Dreiteiliger Mann". Sie sagt zu ihrem Werk „Drei Stammabschnitte einer Platane sind zusammengesetzt und grade soweit bearbeitet, dass sie als Männerfigur durchgehen. Schlips und Kragen reichen, sie als Herrn zu definieren“. Mit „Erinnerte Landschaften Fotografie 2020“präsentiert Cornelia Urban im Park die Serie inszenierter Fotografien. Die Fotografien werden im Format großer Postkarten in transparenten Boxen präsentiert und wie Souvenirs zum Verkauf angeboten. Dagmar Schmidt ist mit zwei Arbeiten im Park vertreten. Einmal mit „Hausbaum“ – einem Baum auf dem Häuser wachsen. Diese können von Insekten oder anderen kleinen Wesen bewohnt werden. Außerdem zeigt Schmidt das Projekt Brain – das von den Besuchern in einem vorgegebenem Radius durch den Park bewegt werden kann.

Von Thomas Oberdorfer