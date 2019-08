Wettmar

Ein ganz normaler Nachmittag in Wettmar. Oder doch nicht? Vor Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus steht ein Gefährt, das dort nicht jeden Tag zu sehen ist – das Blutspendemobil des DRK. Zwei- bis dreimal im Jahr organisiert die Freiwillige Feuerwehr Wettmar einen Blutspendetermin, seit mittlerweile einem halben Jahrhundert. Mit viel Aufwand, Herzblut und einem leckeren Büfett, das regelmäßige Spender sehr zu schätzen wissen.

„Wir haben schon gedacht, na, ob das was wird in den Ferien? Aber es läuft ganz gut“, sagt der ehemalige Orts- und Gemeindebrandmeister Klaus-Jürgen Krüger. Gemeinsam mit Klaus Rieckenberg zeichnet er verantwortlich für die Blutspendeaktionen der Feuerwehr. Unterstützt werden die beiden von einigen Feuerwehrkameraden sowie fleißigen Damen, darunter auch die Ehefrau Krügers. Sie sind die guten Geister in der Anmeldung und zaubern die Stärkung für die Spender. Blutspenden, das hat Tradition in Wettmar. „Die Feuerwehr organisiert das schon seit 50 Jahren“, erläutert Krüger. „Früher waren wir in der Schule. Aber da mussten wir das ganze Geschirr rüberbringen. Hier ist das einfacher.“

Noch mehr junge Blutspender erwünscht

In Wettmar spenden überwiegend Einwohner aus dem Ort. Regelmäßig kommen zwischen 55 und 70 Freiwillige zu den Terminen – aber Krüger macht Veränderungen aus. „Viele der Älteren, die lange Jahre regelmäßig gekommen sind, können das wegen der Gesundheit und des Alters nicht mehr“, sagt er. „Und die jungen Leute, vor allem die Männer, trauen sich nicht so. Die haben wohl Angst vor dem Pieks“, fügt er augenzwinkernd hinzu. „Es ist schon traurig, dass bei 4000 Einwohnern in Wettmar nur so wenige kommen“, sagt ein Spender, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Es ist doch nicht so schwer, einfach zu kommen und was Gutes zu tun“, gibt ihm eine Frau recht, die sich ebenfalls gerade stärkt. „Wenn die Leute selbst Blut brauchen, möchten sie auch, dass welches da ist.“

Dass jemand seine Einstellung zum Spenden ändert, wenn er oder ein Familienangehöriger auf Bluttransfusionen oder andere ärztliche Hilfe angewiesen ist, kann Organisator Krüger bestätigen. Einer seiner Nachbarn habe mit dem Blutspenden begonnen, als es seiner Frau gesundheitlich nicht gut ging. Bei Annegret Wimmer ist das anders. „Ich bin schon zum Spenden gegangen, da war ich noch in der Ausbildung“, sagt die Seniorin, eine alteingesessene Wettmaranerin. Auch viele aus ihrer Familie spenden, helfen zum Teil bei der Organisation des Termins mit. „Ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet, da bekommt man mit, wie sehr Spenden fehlen“, sagt sie.

Blutspenden tut dem Körper gut und hilft anderen

Spende Nummer 60 bekommt Wimmer diesmal in ihrem Blutspendepass bescheinigt. So richtig glauben kann sie das nicht. „Ich habe mir den vorhin nur geschnappt und 48 gesehen. Eigentlich wollte ich ja bei 50 Spenden aufhören“, sagt sie schmunzelnd. Und fügt nachdenklich hinzu: „Eigentlich sind es wohl mehr als 60 Spenden. Ein Pass ist mir nämlich mal weggekommen“. Weil sie eine seltenere Blutgruppe habe, sei sie früher auch öfter angeschrieben worden, ob sie nicht zwischendrin noch einmal spenden wollte. Aber da müsse sie aufpassen, zu oft ginge das nicht. Solange es die Gesundheit zulasse, werde sie weiterhin spenden. „Ich merke ja auch, dass es mir gut tut.“ Denn sie habe normalerweise mit etwas erhöhtem Blutdruck zu tun, früher oft Kopfschmerzen gehabt. „Nach der Spende ist das weg.“

Anschließend will sie sich erst einmal stärken. Der Raum, in dem das Büfett aufgebaut ist, ist gut gefüllt. Blutspenden in Wettmar – das bedeutet auch, hinterher beisammen zu sitzen und ins Gespräch zu kommen. Männer und Frauen sitzen da und unterhalten sich, manche haben sogar ihre Kinder mitgebracht. „Das Essen ist einfach spitze, mit der Auswahl, den frisch gemachten Salaten. Auch für Vegetarier gibt es was. Ich gehe nirgendwo anders spenden“, sagt einer der Tafelnden begeistert. Die anderen nicken.

Gutes Essen lockt die Blutspender

Mehr als 20 Jahre sind einige der Kaltmamsells im Nebenraum bereits dabei. Sie wissen, was läuft – und was gerade im Sommer gar nicht geht. „Aufschnitt zum Beispiel wird gerade im Sommer viel zu schnell grau“, sagt Marianne Krüger, Ehefrau des ehemaligen Ortsbrandmeisters: „Die Salate stehen im Kühlschrank, wir legen lieber einmal mehr nach.“ Das goutieren die Spender ausdrücklich. „Wenn wir hier einfach nur eine Bratwurst grillen würden, dann wären die Leute schon ganz schön enttäuscht“, weiß Feuerwehrkamerad Krüger.

Der sorgt übrigens dafür, dass den jeweils 25. und 50. Spender des Tages als Dankeschön ein Gutschein erwartet. Für die Spenderin, die beim vorhergehenden Termin zum 100. Male spendete, hatte er einen Präsentkorb besorgt. Natürlich hatte er sich bei deren Tochter abgesichert, dass sie auch wirklich vorbeikäme. Ein wenig Pragmatismus muss eben auch sein als Organisator.

Nächste Blutspende in Wettmar am 15. November

Wer nun selbst einmal in Wettmar Blut spenden möchte, kann das noch in diesem Jahr tun. Der nächste Termin ist am Freitag, 15. November, von 16 bis 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus/Dorfgemeinschaftshaus am Meitzer Weg.

Nicht nur ein Augenschmaus: Die Wettmarer Blutspender loben das Büfett, das für die Freiwilligen anschließend bereitsteht, in höchsten Tönen. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler