Es ist ein richtiges Schild aus Aluminium, mit einem dicken roten Rahmen, weißem Hintergrund und einem aufgemalten Huhn: In Thönse warnt seit Kurzem ein echtes Unikat vor frei laufenden Tieren.

Autofahrer in Thönse aufgepasst: In der Straße In der Miere warnt dieses Schild vor frei laufenden Hühnern. Quelle: Thomas Oberdorfer