Burgwedel

Am Donnerstag sind in Niedersachsen die Schulen gestartet. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März kehren alle Schüler auf einmal zurück – unter dem Gebot der Hygienevorschriften. Abstand halten und Maske tragen: Das sind die obersten Gebote. In den Schulbussen ist das jedoch nicht immer einfach.

„Man bekommt schneller Kopfschmerzen“

An der Kapellenstraße in Engensen stehen am Donnerstagmorgen um kurz vor 7 Uhr die ersten vier Schüler. Die Buslinie 639 fährt über Engensen und Wettmar von Burgdorf nach Großburgwedel. An Schultagen fährt die Linie gleich dreimal binnen 15 Minuten. Der Bus bringt Schüler zu ihren Umsteigehaltestellen in Großburgwedel und zum Schulzentrum. Zwei der Schüler, die täglich mitfahren, sind die 16-Jährigen Emma und Alicia. Beide gehen seit Donnerstag in die 12. Klasse. An die Maske haben sie sich zwar bereits gewöhnt, lästig ist sie ihnen trotzdem: „Man bekommt schneller Kopfschmerzen“, sagt Emma. Richtig voll ist es noch nicht, das sei ungewöhnlich, sagt Alicia kurz vor Wettmar. Voll wird es dann aber doch noch. Ein paar Haltestellen später steigt eine große Gruppe Schüler ein. Damit wird auch das Abstandhalten zu einer immer größer werdenden Herausforderung.

Anzeige

Im Gang ist Abstand halten unmöglich

Freunde und Klassenkameraden sitzen nebeneinander. Bei Vierer-Sitzplätzen bleiben fast immer zwei Plätze frei. Vor allem aber die jüngeren Schüler tummeln sich während der Fahrt Richtung Schulzentrum im Gang. Den Abstand von 1,50 Meter zu halten – unmöglich. Eine Gruppe Freundinnen steht ebenfalls im Gang. Sie tragen Masken, aber eine schnelle Umarmung zur Begrüßung können sie sich nicht verkneifen.

Weitere NP+ Artikel

„Das frühe Aufstehen schmerzt“

Im hinteren Teil sitzen Joris und Vincent aus Wettmar zu zweit in einer in einer Vierer-Sitzgruppe. Sie haben noch einen längeren Weg vor sich. Sie gehen in Mellendorf zur Schule. Nach fast einem halben Jahr sehen sie heute erstmals alle Klassenkameraden wieder, darauf freuen sie sich: „Aber das frühe Aufstehen schmerzt“, sagt Vincent. Sich im Bus anzustecken, davor haben alle vier Schüler keine Angst: „Die Fälle in Burgwedel sind ja niedrig. Ich denke, das geht ganz gut“, sagt Vincent.

Für die Schüler sind die Hygienevorschriften längst nichts Neues. Im Bus tragen alle eine Maske, teilweise sogar schon an den Haltestellen. Lediglich vor der Schule wandern die Masken bis zum Betreten der Schulgebäuden unter das Kinn.

Nur wenige Eltern bringen ihre Kinder am ersten Schultag selbst zur Schule. Ein großer Stau vor der Schule blieb aus. Quelle: Leona Passgang

Schüler bereits routiniert im Umgang mit Regeln

Ein großer Teil der Schüler aus der 639 steigt in Großburgwedel um in Richtung Mellendorf. Der Rest fährt weiter zum Schulzentrum. Der Bus aus Engensen ist einer der ersten, der am Schulzentrum eintrifft. Mit Abstand am vollsten sind die Busse der Linie 651 aus Fuhrberg. Schon im 639er war es schwer, Abstand zu halten, im 651er scheint es undenkbar.

Trotz wenig Platz im Bus – nur wenige Eltern bringen ihre Kinder am ersten Tag persönlich zum Schulzentrum. Und wenn, dann bilden sie Fahrgemeinschaften. Der Großteil der Schüler kommt mit dem Rad oder eben in Bussen.

Schüler erhalten E-Mail mit Infos zu ihrem Klassenraum

Das erste Fazit von Gymnasiumsleiter Robert Baberske fällt positiv aus. Die Schüler seien inzwischen routiniert, und das Ankommen an der Schule laufe sehr gesittet ab. Die Klassenräume sind bereits geöffnet, alle Schüler wurden im Vorfeld per E-Mail benachrichtigt, in welchen Raum sie müssen.

Von Leona Passgang