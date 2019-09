Mehr als 4000 Euro für ihren neu angelegten Teich haben die Kinder der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule in Fuhrberg erlaufen. Der Förderverein will mit dem Geld insektenfreundliche Pflanzen am Teich finanzieren, damit Umweltthemen ganz praktisch in den Unterricht eingebunden werden können.