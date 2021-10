Großburgwedel

Großzügig, hell und praktisch ist sie, die neue Schulküche in der IGS Burgwedel. Was so ganz ohne Schüler fast ein wenig aussieht wie ein Ausstellungsstück im Showroom eines Einrichtungshauses, bietet Schülerinnen und Schüler ab sofort die Möglichkeit, ganz praktisch zu lernen, wie sich Vorspeisen, Hauptgänge und Nachtische herstellen lassen. Hauswirtschaftslehrerin Barbara Andresen-Claussen ist begeistert: „Schön, dass wir nach einem Jahr reiner Theorie jetzt endlich richtig loslegen können. Denn das Fach lebt von der Praxis.“

Ein Jahr lang hat der Umbau der Schulküche gedauert, 150.000 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben. Die umfangreichen Brandschutzvorschriften waren die größte Hürde. So wurden ein zusätzlicher Notausgang eingebaut, eine Zwischenwand entfernt und eine Abluftanlage installiert. „Und wir haben auch gleich den Fußboden erneuert“, sagt Bürgermeister Axel Düker (SPD). Das Ergebnis kann sich nun sehen lassen: An vier kompletten Küchenzeilen mitsamt Spülbecken und Induktionsherden können insgesamt 16 Schüler auf einmal werkeln.

Die Küchenutensilien sind in Schubladen und Auszügen untergebracht. Quelle: Sandra Köhler

In der IGS dürfen alle Kinder in die Küche

Dass die zum Kochen nötigen Abläufe auch optimal ausgeführt werden können – also etwa bei allen Spülen die Ablauffläche rechts installiert ist –, darauf hat Andresen-Claussen genau geachtet. „Ich habe im Studium auch Küchenplanung gehabt, jetzt hat sich das ausgezahlt“, sagt sie. So gibt es statt der früher üblichen Topfrondelle in den Schränken, die stets mit Fingerklemmgarantie geliefert worden, jetzt ausschließlich Schubladen und Auszüge.

Aber gibt es das eigentlich noch so richtig, das Kochen in der Schule? An der IGS Burgwedel ja – und zwar für alle Klassenstufen, wie Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber betont: „Das haben wir bewusst im Lehrplan verankert.“ Die sechsten Klassen widmen sich dem gesunden Frühstück im Arbeit-Wirtschaft-Technik-Unterricht. Im siebten Jahrgang steht Kochen für alle ein Halbjahr lang mit jeweils zwei Wochenstunden auf dem Plan. Im achten Jahrgang wird es dann als Wahlpflichtkurs angeboten. Und in Klassenstufe neun und zehn ist es dann beim Schwerpunkt Hauswirtschaft und Soziales sogar in den Bereich Berufsorientierung eingebunden. Etwa 20 Stunden in der Woche herrsche Schinze-Gerber zufolge reges Treiben in der Küche.

Kochen in der Schule bedeutet das Lernen von Basisfähigkeiten. Beim Zubereiten von Quarkspeisen geht es um die richtigen Arbeitsabläufe, anhand von Gurkenrohkost mit Sahne-Dill-Soße wird das richtige Abwaschen eingeübt. Beim Obstsalat vermittelt die Hauswirtschaftslehrerin Schneidetechniken – und beim Braten die Kenntnis, welches Fett am besten verwendet wird. Theorie gibt es übrigens nicht nur an den Tischen neben den Küchenzeilen, „sondern gerade auch während des Kochens“, sagt Andresen-Claussen.

Die insgesamt 15 Sitzgruppen dienen während des Unterrichts als Lernplätze für Gruppenarbeit. Quelle: Sandra Köhler

Sitzgruppen bieten Lernplätze bei Gruppenarbeit

Doch auch außerhalb der Küche gibt es etwas Neues in der IGS: Im Erdgeschoss und in der ersten Etage verteilt dienen jetzt 15, insgesamt 25.000 Euro teure Sitzgruppen aus pulverbeschichtetem Metall als Lernplätze für Gruppenarbeit. „Wir machen viel Gruppenarbeit“, sagt Schulleiter Schinze-Gerber. „Aber wir haben nur begrenzt zusätzliche Räume. Die Sitzgruppen sind eine gute Ergänzung.“ Bereits lange ersehnt hätten sie erst nach dem Umbau in entstandenen Nischen aufgestellt werden können, sagt Bürgermeister Düker: „Aus Brandschutzgründen müssen die Wände der Flure nämlich frei bleiben.“

Von Sandra Köhler