IGS-Schüler beteiligen sich am Vorlesewettbewerb

Im Auditorium der IGS Großburgwedel herrscht gespannte Stille. Nur eine Stimme ist zu hören. Sie gehört Marwa. Die 13-Jährige liest aus dem Buch „Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher“. Alle Sechstklässler der Schule lauschen der Geschichte, hängen an ihren Lippen. Mit fünf weiteren Schülern nimmt Marwa an einem Vorlesewettbewerb für die sechsten Klassen teil. Und sie macht ihre Sache richtig gut. Flüssig und betont liest sie aus dem Buch von Nina Weger vor.

IGS widmet sich dem Lesen

Das können heute beileibe nicht alle Schüler. Die aktuelle Pisa-Studie deckte kürzlich auf, dass jeder fünfte 15-Jährige beim Lesen gerade einmal Grundschulniveau erreicht. Und mehr noch: Deutschlands Jugendliche verlieren zunehmend die Lust am Lesen, fanden die Forscher heraus. Diesen bundesweiten Negativtrend bestätigt auch Schuleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber an der IGS. Deshalb wolle sich seine Schule im Deutschunterricht verstärkt dem Lesen von Büchern widmen.

Vorlesen fördert Lesekompetenz

„Damit die Leistungskurve unserer Schüler wieder nach oben steigt, wollen wir das Lesen gezielt fördern“, sagte der Schulleiter, der bei dem Lesewettbewerb in der Jury saß. Auch Deutschlehrerin Ute Oehl bestätigt, dass ihre Schüler nicht gleich gut vorlesen können. Den Grund dafür sieht die Pädagogin darin, welchen Stellenwert das Lesen in einer Familie einnimmt. „Schon das Vorlesen bei Kleinkindern fördert die Lesekompetenz“, sagte sie.

Oehl ist fest davon überzeugt: Wenn Jungen und Mädchen mit Büchern aufwachsen, dann macht das Lust auf mehr. „In der Schule merken wir, wer mit dem Lesen vertraut ist und wer nicht. Gleichwohl müssen wir auch die Kinder an die Hand nehmen, bei denen der Lesespaß alltäglich nicht üblich ist. Und das sind leider mehr geworden.“ Die Kinder erhielten spezielle Förderung – und die wird in Zukunft an der IGS noch verstärkt.

Ein Instrument, um Kinder und Jugendliche zum Lesen zu animieren, sind die Vorlesewettbewerbe. Diese tragen die Schüler zunächst schulintern und dann weiter auf Regions-, Landes- und Bundesebene aus. Auch sechs Sechstklässler der IGS Burgwedel hatten sich bei Vorentscheid in ihren Klassen für die Finalrunde qualifiziert und lasen im ersten Durchlauf des Wettbewerbs aus ihren Lieblingsbüchern vor.

Kinder zeigen hohes Niveau

„Alle Kinder haben ein hohes Leseniveau gezeigt und lagen nach der ersten Runde ganz dicht beieinander. Beim Vorlesen des Fremdtextes wurden dann aber doch einige Unterschiede deutlich, und es gab ein klares Ergebnis“, erläuterte Oehl, die den Wettbewerb organisiert hatte.

Marwa war die Beste und gewann. Zu Hause hatte sie in den vergangenen Tagen schon ordentlich geübt. Lesen sei für sie ein großes Hobby. Vor allem die „ Harry Potter“-Bände stehen bei der 13-Jährigen ganz oben auf der Liste der Lieblingsbücher, wie beispielsweise „Der Orden des Phönix“. Daraus las sie in der ersten Runde vor. Dass sie den Wettbewerb gewinnen könnte, „daran habe ich nicht geglaubt“, sagte sie.

