IGK sagt Jazzkonzerte, Kunstaktion und Stadtfest ab

Großburgwedel

Viele Feiern wird es in diesem Jahr in Großburgwedel nicht geben. Am Donnerstag, 28. Mai, sagte die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) ihre für dieses Jahr geplanten Feste und Veranstaltungen ab. Das gilt sowohl für die Aktion Kunst in Bewegung, wie für die beiden geplanten Konzerte aus der Reihe Jazz unter Sternen und das beliebte Stadtfest.

Dicht umlagert: Auf dem Domfrontplatz zeigten die Sportler der Turnerschaft Großburgwedel auf dem Stadtfest 2019 ihr Können. Quelle: Thomas Oberdorfer

„Jetzt zu feiern wäre verantwortungslos“

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, kommentiert IGK-Chef Stefan Müller die Absagen. Und weiter: „Aber es wäre verantwortungslos, jetzt noch zu versuchen, die Veranstaltungen irgendwie durchzuführen.“ Bis zum Schluss haben die IGK-Verantwortlichen noch über Verschiebungen nachgedacht. So sollte die Aktion „Kunst in Bewegung“ vom geplanten Veranstaltungstermin im Mai in den Juli oder Oktober wandern. „Aber auch das lässt sich angesichts der Corona-Pandemie nicht realisieren“, erklärt Müller.

Erst verschoben, nun abgesagt: Elke Seitz (von links), Karheinz Schridde und Maria Hausknecht vom Organisationsteam bauen die „Kunst in Bewegung“-Installation 2019 auf. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch wenn im Grundsatz bis Ende August Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern möglich wären, lädt die IGK in diesem Jahr auch nicht zu beiden Jazzkonzerten in den Amtspark hinter dem Rathaus ein. „Wie soll man ein Konzert mit Abstandsregeln und Mundschutz organisieren, das macht doch keinen Sinn“, sagt Müller. Das erste Konzert sollte am 25. Juni steigen, das zweite am 6. August. „Wir haben mit der Absage so lange gewartet, da sich solche Konzerte recht kurzfristig organisieren lassen“, erklärt Müller.

Mit Absage der Konzerte lange gewartet

Das gilt jedoch nicht für das Stadtfest. Das sollte am 12. und 13. September gefeiert werden. „Um diese Feier zu organisieren brauchen wir einfach einen zeitlichen Vorlauf von ein paar Monaten. Wir mussten jetzt entscheiden, ob wir das Fest feiern wollen oder absagen“, erklärt der IGK-Chef. Und weiter: „Derzeit kann niemand verantworten solch ein Fest mit 15.000 Besuchern durchzuführen. Großveranstaltungen werden sicher das Letzte sein, was wir wieder machen können.“

Abgesagt: Das „Jazz unter Sternen“-Konzert mit Brazzo Brazzone war 2019 ein Publikumsmagnet . Quelle: Thomas Oberdorfer

Die frühzeitigen Absagen sind nach Aussage von Müller vor allem deshalb notwendig, um keine unnötigen Kosten entstehen zu lassen. „Wenn wir weiter am Stadtfest festhalten würden, dann müssten wir jetzt die ersten Verträge schließen. Fällt das Fest aus, müssten wir trotzdem zahlen“, erläutert Müller. Und es geht dabei um eine ganze Menge Geld. „Das Fest 2019 hat insgesamt 29.000 Euro gekostet“, rechnet Müller vor. „Das Geld sollten wir nur ausgeben, wenn wir auch wirklich feiern, zumal es ansonsten auch keine Einnahmen zur – zumindest teilweisen – Finanzierung des Festes geben würde.“

Für den Großburgwedeler Weihnachtsmarkt gibt es auch im Corona-Jahr 2020 noch eine Chance. Noch sagt die IGK die Veranstaltung auf dem „Alten Markt" nicht ab. Quelle: Frank Walter

Es gibt noch eine Chance für den Weihnachtmarkt

Aber ganz auf ein geselliges Treffen müssen die Großburgwedeler in diesem Jahr vielleicht doch nicht verzichten. Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer: „Wir halten noch an unseren Plänen für den Weihnachtsmarkt fest“, sagt Müller. „Zumindest vorerst. Wenn es zu verantworten ist, dann würden wir den gerne organisieren.“ Aber auch bei der für den 4. bis 6. Dezember geplanten Veranstaltung drängt inzwischen die Zeit. „Wir müssen noch im Sommer entscheiden, ob der Markt stattfindet oder abgesagt werden muss“, erklärt der IGK-Chef. Dann müssen die Verträge gemacht werden. Schließlich steht für den Gewerbeverein auch beim Weihnachtsmarkt eine fünfstellige Summe auf dem Spiel. „Im vergangenen Jahr waren das 23.000 Euro“, sagt Müller nach einem Blick in den Jahresabschluss 2019.

Von Thomas Oberdorfer