Großburgwedel

Die Pläne für den Weihnachtsmarkt in Großburgwedel werden konkreter, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ein Termin steht auch schon fest: Die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) organisiert den Markt von Freitag, 3. Dezember, bis Sonntag, 5. Dezember. Am Freitag und Sonnabend öffnet er jeweils von 15 bis 21 Uhr, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie sollen das Gelände eingezäunt werden und die 3-G-Regel gelten.

„Der Markt wird einmal drumherum abgegrenzt, außerdem haben wir viele Tannenbäume“, sagt Stefan Müller von der IGK. Die sollen die Abzäunung optisch aufwerten. Besucherinnen und Besucher bekommen am Einlass Armbändchen, sodass sie ihren Aufenthalt auch unterbrechen können. Für Gäste ab zwölf Jahren kostet der Eintritt 3 Euro, wovon 2 Euro als Verzehrgutschein direkt zurückgegeben werden. Die 3-G-Nachweispflicht beschränkt sich auf Gäste ab 18 Jahren. Die Organisatoren gehen davon aus, dass Kinder und Jugendliche ohnehin regelmäßig in den Schulen getestet werden.

Bei steigenden Inzidenzen könnte 2-G-Regel gelten

„Es kann sein, dass wir die 3-G-Regel aufgrund von steigender Infektionszahlen kurzfristig in die 2-G-Regel ändern müssen“, sagt Organisator Karl-Heinz Schridde. Die Entwicklung und Genehmigung des Hygienekonzepts der Region seien zügig vorangegangen, aktuell warte die IGK noch auf die Genehmigung von der Stadt.

Auf dem Weihnachtsmarkt wird es zwischen den Zelten und Buden größere Abstände geben. Das Zelt mit dem Kunsthandwerk fällt weg, stattdessen haben Kunsthandwerkerinnen und -werker die Gelegenheit, eine Bude zu bekommen oder ihren eigenen Pavillon aufzubauen. „Vier von unseren Buden bauen wir aktuell für die Kunsthandwerker um“, sagt Schridde. Es hätten sich mehr Ausstellerinnen und Aussteller angemeldet, als die Veranstalter aufnehmen konnten.

IGK plant mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen

Damit entfalle der Großteil der insgesamt 22 Stände auf das Kunsthandwerk, sagt Schridde. Die Sitzgelegenheiten werden eher im mittleren Bereich des Marktes aufgebaut, und auch das Kinderkarussell werden Besucherinnen und Besucher wahrscheinlich an einer anderen Stelle finden als gewohnt. Die Ein- und Ausgänge werden voraussichtlich an der Ecke Im Mitteldorf/Am Markt sowie auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse sein.

IGK startet Weihnachtsbaumaktion Parallel zum Weihnachtsmarkt möchte die IGK auch wieder die Innenstadt weihnachtlich gestalten. So sollen Tannen verteilt und von Geschäfts-, aber auch Privatleuten weihnachtlich geschmückt werden. Nordmanntannen können zum Preis von 21 Euro bestellt werden. Die Bäume sollen dann voraussichtlich am 21. November aufgestellt werden. Dann werden die Bäume mit den großen, roten Christbaumkugeln, die die IGK-Mitgliedsbetriebe im vergangenen Jahr erhalten hatten, geschmückt. Alternativ können Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber auch ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Nach Ende der Aktion werden die Bäume zum Preis von 7 Euro abgeholt oder zur Entsorgung an den Straßenrand gelegt. Interessierte können sich bei Stefan Müller unter Telefon (0 51 39) 9 72 04 04 oder per E-Mail an info@gmi.de melden.

Weihnachtsmärkte gibt es auch in anderen Ortschaften

Auch in einigen Burgwedeler Ortsteilen laufen die Vorbereitungen. In Wettmar ist der Weihnachtsmarkt voraussichtlich für Sonntag, 28. November, geplant. In Thönse soll er am Sonntag, 5. Dezember, von 13 bis 19 Uhr auf dem Hof Müller, Lange Reihe 12, unter 3-G-Bedingungen stattfinden – und coronabedingt etwas kleiner ausfallen. Die Ausstellungsflächen sind überdacht, und es gibt auch noch Standplätze. Aussteller können sich dafür bei Katharina Schöttner unter Telefon (01 51) 43 24 25 34 melden.

In Fuhrberg fiel das Erntefest in diesem Jahr bereits wegen der Auflagen der Stadt aus. Frank Töllner, Vorsitzender der CDU Fuhrberg, sagt, dass die Infektionszahlen sowie die bevorstehende Sitzung des Ortsrats abgewartet werden müssten, bevor die finale Planung beginnen könne.

Von Leona Passgang