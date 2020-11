Burgwedel - So will die IGK in der Innenstadt für Weihnachtsstimmung sorgen

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen machen es nicht leicht, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) will dennoch für Besinnlichkeit in Burgwedels Innenstadt sorgen und hat auch Ideen.