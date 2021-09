Großburgwedel

Am Sonntag, 3. Oktober, öffnet das Freibad Großburgwedel in der Saison 2021 zum letzten Mal. Nach Saisonende veranstaltet die Stadt wieder ein Hundeschwimmen am Montag, 11. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Freibad Großburgwedel.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Hund sozialverträglich und gegen Tollwut geimpft ist. Zudem muss es eine Haftpflichtversicherung geben. Dafür müssen Hundebesitzerinnen und -besitzer einen gültigen Impfpass und einen Nachweis der Versicherung vorlegen. Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigene Verantwortung, für Schäden müssen die Tierhalterinnen und -halter aufkommen.

Besitzer dürfen mit ins Wasser

Das Beckenwasser wird nach Saisonende ab dem 4. Oktober nicht mehr geheizt und gechlort. Hundebesitzerinnen und -besitzer, die das nicht abhält, dürfen auf eigene Verantwortung mit ins Wasser.

Von Alina Stillahn