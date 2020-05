Hotel Kokenhof öffnet wieder – aber ohne Restaurantbetrieb

Großburgwedel

Die Bundesländer stimmen sich über den phasenweisen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen ab. So sollen in absehbarer Zeit auch Hotels und Gastronomie wieder öffnen dürfen. Das betrifft auch das Vier-Sterne-Hotel Kokenhof in Großburgwedel, dessen Inhaber Martin Kind ist. Auch dieses wird seine Pforten wieder öffnen, wenngleich es aufgrund der politischen Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch keinen endgültigen Termin gibt.

Allerdings mit geänderter Ausrichtung: Der Kokenhof soll, so heißt es in einer Pressemitteilung der Kind-Hotel-Betriebs-GmbH & Co. KG, als reines Businesshotel betrieben werden. Konkret bedeutet dies den Verzicht auf Mittags- und Abendgastronomie, also die Schließung der Restaurants Kokenstube und Kokenkrug.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler