Hometraining statt Hallensport: Großburgwedels Skifahrer trainieren online

Skifahren ohne Fitness erhöht das Verletzungsrisiko und macht nur halb so viel Spaß. Und der nächste Winter kommt bestimmt. Doch auch die Abteilung Ski & Fitness des SV Großburgwedel muss aufgrund der bis auf Weiteres geschlossenen Sporthallen auf ihren regulären Trainingsbetrieb verzichten. „Corona kann zwar das Land lähmen, nicht aber die Kreativität Sportbegeisterter“, so Pressewart Klaus-Jürgen Hotzan. Soziale Distanz ist die Devise: Statt in gewohnter Gemeinschaft mit bis zu 50 Personen in der Halle wird nun allein oder im engsten Familienkreis zu Hause trainiert – in welchem Outfit auch immer.

Skifahrer trainieren nach Youtube-Videos

Auf einem eigens dafür eingerichteten Youtube-Kanal (Suche nach „ SV Großburgwedel“) stellen qualifizierte Übungsleiterinnen selbst produzierte Videos ins Netz, die es ermöglichen, die Trainingsstunden von der Halle ins eigene Wohnzimmer zu verlegen. Die wichtige fachliche Anleitung zu jeder Übungseinheit ist somit weiterhin gewährleistet. Und wer Anleitungen zum Yoga sucht, findet auf diesem YouTube-Kanal kompetente Empfehlungen mit zahlreichen Links.

Dieses Onlineangebot des SV Großburgwedel steht nicht nur den Mitgliedern zur Verfügung, sondern darüber hinaus allen Interessierten. Der YouTube-Kanal ist für jedermann erreichbar. Weitere Informationen hierzu sowie zum Sport- und Freizeitangebot des Vereins finden sich auf der Internetseite www.ski-fitness.de.

