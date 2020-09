Burgwedel

„Support your local“, unterstütze die lokalen Kleinunternehmen – mit diesem Motto im Hinterkopf besannen sich mit Beginn der Corona-Krise viele Menschen auf mehr Regionalität beim Einkaufen. Das kommt auch Landwirten in Burgwedel merklich zugute, die eine ganze Bandbreite verschiedener Produkte unter anderem per Direktvermarktung in ihren Hofläden anbieten.

Kunden sind während Corona besonders dankbar

Die Sorte Annabelle hat gerade Saison, in Ein- und Zwei-Kilo-Säcken stehen die beliebten Frühkartoffeln im kleinen Selbstbedienungladen auf dem Biohof Wöhler in Fuhrberg. „Gerade als es mit Corona losging, haben wir extrem gemerkt, dass wir mehr verkauft haben“, erzählt Andreas Schröder, der zusammen mit seiner Frau Christa den Hof führt. Pendler, Menschen von weit her auf der Durchfahrt und auch Stammkunden kämen zum etwas abseits gelegenen Hof, weil sie vom Geschmack der Biokartoffeln überzeugt seien, sagt die Landwirtin. „Als fast alles andere wegen der Pandemie geschlossen war, waren die Kunden besonders dankbar darüber, dass wir geöffnet hatten“, erzählt sie.

Von April bis Juni, während der Spargelsaison, öffnet der Hofladen seine Türen, wo es auch weitere Bioprodukte von anderen Herstellern gibt, darunter Nudeln, Honig und Wein. Ab Herbst verkaufen die Schröders auch Süßkartoffeln und Kürbisse, die sie seit einigen Jahren zusätzlich auf ihrem Hof anbauen.

Andreas und Christa Schröder verkaufen auf ihrem Hof in Fuhrberg Biokartoffeln im Selbstbedienungsladen. Quelle: Elena Everding

Der SB-Laden ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, dort gibt es Kartoffeln. Kunden, die die anderen Produkte aus dem Hofladen kaufen möchten, können bei den Schröders dafür klingeln.

Sicherer einkaufen als im Supermarkt

In der hofeigenen Käserei des Ziegenhofs Schümer in Wettmar entstehen jeden Tag zahlreiche Leckereien, allen voran natürlich Ziegenkäse. „Wir haben um die 25 Sorten, darunter auch ausgefallenes wie Honig-Curry oder Chili-Himbeere“, sagt Elke Walter, die den Hof gemeinsam mit ihren Eltern führt. Ob Schnitt- Frisch-, Streichkäse oder auch eingelegter Käse und Quark, die 50 Muttertiere auf dem Hof sorgen für eine breite Palette. Dazu verkaufen die Walters im Hofladen selbst hergestellte Ziegensalami sowie unter anderem Öle, Honig, Marmelade und Wurstwaren von anderen Höfen.

Auch sie konnten sich über einen Zuwachs von Kunden mit Beginn der Pandemie freuen. Einerseits hätten die Leute nun mehr Zeit für Einkaufstouren, zudem fühlten sich einige laut eigener Aussage im kleinen Laden sicherer als im Supermarkt, berichtet Walter. „Und die Kunden wollen selbst sehen, wie die Tiere gehalten werden“, ergänzt sie. Der Hofladen ist freitags und sonnabends jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet sowie nach telefonischer Absprache.

Jan-Dietmar und Helen Kreuzkamp liefern das produzierte Rindfleisch an Teile der Region Hannover aus – aber erst, wenn es genügend Vorbestellungen gibt. Quelle: Elena Everding

Großer Ansturm auf Rindfleisch

Rindfleisch direkt an die Haustür liefert der Hof Kreuzkamp in Kleinburgwedel an Kunden in Hannover sowie Teile der Region. Das Besondere: Eine Kuh wird erst geschlachtet, wenn deren Fleisch in Paketen komplett online verkauft worden ist. „So haben wir keine Reste übrig“, erläutert Helen Kreuzkamp, die zusammen mit ihrem Mann Jan-Dietmar den Betrieb leitet. Seit 2017 vermarkten sie das Fleisch über ihre Website direkt, doch mit Beginn der Corona-Pandemie seien die Bestellungen um 20 bis 30 Prozent nach oben gegangen, berichtet Jan-Dietmar Kreuzkamp. „Das war ein großer Ansturm.“ Zum einen hätten die Menschen nun mehr Zeit zum Kochen gehabt, zum anderen sei die Lieferung nach Hause für viele entscheidend gewesen.

Das Rindfleisch kann über die Website von Kreuzkamp bestellt werden. Sobald das Paket fertig ist, können die Kunden es auch direkt vom Hof abholen.

Von Elena Everding