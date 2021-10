Burgwedel

Im vergangenen Jahr mussten die Kinder in Burgwedel coronabedingt auf die beliebten Laternenumzüge verzichten. Jetzt stellen einige Feuerwehren und die St.-Petri-Kirchengemeinde die Veranstaltung mit den strahlenden Lichtern wieder auf die Beine. Allerdings planen die meisten Veranstalter, dass die Mädchen und Jungen lediglich durch die Straßen ziehen sollen. Die abschließende Verköstigung fällt bei den meisten Umzügen in diesem Jahr aus.

Wettmar: Umzug am Freitag, 29. Oktober

Deshalb steigt beispielsweise das Laternenfest in Wettmar in abgespeckter Form. „Wir starten am Feuerwehrhaus, aber ohne Essen im Anschluss“, sagt Ortsbrandmeister Karsten Weigt über die, wie er sie selbst nennt, „Light-Version“. Laut Weigt habe die Ortsfeuerwehr die Anträge für den Umzug bei der Region und bei der Stadt gestellt.

Eine Genehmigung liegt dem Ortsbrandmeister noch nicht vor. Für Weigt und seine Kameraden stehen die Kinder im Vordergrund, die am Freitag, 29. Oktober, nach dem Marsch durchs Dorf eine Zaubertüte überreicht bekommen sollen.

Engensen: Termin steht noch nicht fest

Noch sind die Gespräche bei Engensens Ortsbrandmeister Uwe Barkowitz nicht abgeschlossen. Der Feuerwehrchef muss einige Absprachen etwa mit den Musikern treffen. „Wir wollen bei den Kleinen die Begeisterung nach der Corona-Pause wieder wecken“, sagt der Ortsbrandmeister. Und auch die Feuerwehr selbst wolle wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Ein Termin steht noch nicht fest. Geplant ist der Umzug Anfang bis Mitte November.

Thönse: Umzug am Freitag, 5. November

Derweil ist in Thönse alles eingetütet: Dort veranstaltet die Feuerwehr den traditionellen Laternenumzug zusammen mit dem Musikzug Wettmar am Freitag, 5. November. „Wir drehen lediglich eine Runde im Dorf, dann ist Schluss“, sagt Ortsbrandmeister Ingmar Franke.

Großburgwedel: Umzug am Freitag, 5. November

Auch die Planungen bei Großburgwedels Ortsbrandmeister Tibor Biczók sind so gut wie abgeschlossen. Stand heute startet der Laternenumzug vom Alten Markt ebenfalls 5. November und endet am Feuerwehrhaus am Mühlenbruchdamm. Dort soll es Getränke und Bockwurst geben. Der Ortsbrandmeister räumt allerdings ein, dass sich die Corona-Regelungen in einem Monat erneut ändern könnten. „Möglicherweise müssen wir dann umplanen.“

Kleinburgwedel: Umzug fällt 2021 aus

Der Laternenumzug des Ortsrats Kleinburgwedel hingegen wird auch 2021 noch einmal eine Corona-Pause einlegen. „Das ist uns noch zu heikel“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Schodder (CDU).

St.-Petri-Kirchengemeinde: Umzug am Martinstag, Donnerstag 11. November

Die evangelische St.-Petri-Kirchengemeinde veranstaltet mit der katholischen St.-Paulus-Gemeinde erneut ein ökumenisches Laternenfest. Dann soll am Martinstag, 11. November, auch wieder St. Martin auf dem Pferd mit durch Großburgwedel ziehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier