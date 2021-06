Großburgwedel

Manchmal kommt es anders als man denkt: Eigentlich wollte Helga Rabing ihren Mann Fritz überraschen. Zum 60. Hochzeitstag wollte sie einen Artikel in dieser Zeitung platzieren, von dem der 81-Jährige vorab nichts wissen sollte. Weil aber Helga Rabing kein aktuelles Foto mit ihrem Mann finden konnte, hat die 83-Jährige ihren Liebsten dann doch eingeweiht. „Und das ist auch gut so“, sagt Fritz, der den Arm um seine Frau legt – und beide Großburgwedeler posieren auf dem Sofa für ein Foto zu ihrem Ehrentag der diamantenen Hochzeit.

Standesamtliche und kirchliche Trauung an einem Tag

Nun plaudern beide aus ihren gemeinsamen Leben. Am 26. Juni 1961 hatten sie sich das Jawort im hannoverschen Standesamt gegeben. „Und am gleichen Tag haben wir auch in Herrenhausen kirchlich geheiratet“, sagt Helga Rabing. Beide erinnern sich noch ganz genau, dass die Sonne schien und es ein wunderschöner Sommertag war. „Vielleicht haben wir auch 60 Jahre später das Glück“, hofft sie.

Kennengelernt hatten sich Helga Schlüter und Fritz Rabing im Dezember 1960. Sie stammt aus Elpersbütel, einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Heide (Schleswig-Holstein). Er ist in Hoya an der Weser aufgewachsen. „Damals hatte ich zwei Wochen Urlaub und besuchte meine Schwester Gerda in Hannover“, erzählt Helga Rabing. Von einem Tag auf den anderen organisierte diese dann eine Stelle beim Schokoladenhersteller Sprengel. „Dort habe ich die Touren der Fahrer zusammengestellt.“

Pralinen werden in Kaffeedosen transportiert

Etwas später wollte Helga Rabing ihrer Schwester aus der Fabrik ein paar Pralinen mitbringen. Jedoch fehlte ein Behälter für den Transport des Naschwerks. Erst als eine Freundin ihrer Schwester vorschlug, Kaffeedosen zu nehmen, war die Antwort gefunden. Und wer sollte die Metalldosen bringen? Der Sohn der Freundin, Fritz Rabing. „Mit seinem Rennrad kam er angefahren und gab die Kaffeedosen ab“, erzählt die heute 83-Jährige. Und dabei habe es gleich gefunkt.

Das Foto der Hochzeit am 26. Juni 1961. Quelle: privat

Fritz Rabing arbeitete im Stöckener VW-Werk. Wenn er Frühschicht hatte, besuchte er nach der Arbeit seine Helga. „Dann haben wir Karten gespielt.“ Das Kartenspiel nennt sich Esel, und noch heute spielen sie es mit den mittlerweile erwachsenen Enkelkindern. Sechs Monate später standen beide vor dem Standesbeamten, zwei Jahre danach erblickte Sohn Ralf das Licht der Welt. Fortan kümmerte sich Helga Rabing um den Nachwuchs und gab deshalb ihre Stelle in der Schokoladenfabrik auf. Später arbeitete sie zwischendurch als Reinemachefrau.

Die Urlaubsreisen führten oft nach Schleswig-Holstein

Ob nur übers Wochenende oder für einen längeren Urlaub, die Rabings besuchten immer wieder ihre Eltern und Schwiegereltern auf deren Hof in Schleswig-Holstein. „Da sind wir sehr gerne hingefahren“, bestätigt der heute 81-Jährige, der einen guten Draht zu seinen Schwiegereltern hatte. Und wenn es mal in den Ferien nicht auf den Schlüterschen Hof ging, dann zelteten die Rabings gern an der Nord- und Ostsee. Später flogen sie auch nach Kreta und Fuerteventura.

Fritz Rabings Leidenschaft war und ist das Radfahren. „Ich bin jeden Tag mit dem Rad unterwegs“, sagt er. Eine Zeit lang habe er 1000 Kilometer im Monat geschafft, erzählt seine Frau stolz. Seit einigen Monaten fährt er ein E-Bike. Helga Rabing hat hingegen nicht kräftige Waden, sondern geschickte Hände. Sie näht, häkelt und strickt: „Alles was kaputt ist, wird heil gemacht.“ Gern hätte sie den Beruf der Schneiderin erlernt. Aber auf den Hof der Eltern wurde jede Hand gebraucht. So machte Helga Rabing das Handarbeiten zu ihrem Hobby.

Eheleute vermissen Kaffeenachmittage bei der AWO

Gemeinsam nehmen beide gern an den Kaffeenachmittagen der Arbeiterwohlfahrt teil. Doch die Treffen mussten lange wegen der Corona-Krise abgesagt werden. „Wir vermissen das sehr“, sagt Helga Rabing und hofft, die anderen Teilnehmer bald wiederzusehen. Auch das Reisen mit der AWO fehlt beiden. Ob Tages- oder Mehrtagesfahrten, „wir sind gern dabei“.

Große Unterstützung erfährt das Paar von Sohn Ralf und Schwiegertochter Sandra. „Die helfen uns, wo sie können. Ob beim Einkauf oder auch bei der Impfung gegen Corona“, lobt Helga Rabing. Viel Lob gibt es auch für die beiden Enkelsöhne Timo (23) und Fabian (21). „Sie wechseln uns die Winter- wie auch Sommerreifen und saugen das Auto aus“, freut sich der Großvater über die hilfsbereiten jungen Männer.

Und Pralinen gibt es im Hause Rabing nach wie vor. „Wir mögen sie, aber zu viele davon dürfen wir nicht naschen“, sagt Helga Rabing mit einem Lächeln. Doch immerhin hatten die süßen Kugeln und die Kaffeedosen das Paar einst zusammengebracht. „Das ist eine lustige Geschichte und eine schöne Erinnerung“, sagt sie und schaut verliebt in die Augen ihres Mannes Fritz.

Von Katerina Jarolim-Vormeier