Großburgwedel

Es riecht nach Zitronenschale und der Duft von Biskuitteig liegt in der Luft. Helga Behnsen aus Großburgwedel hat alle Hände voll zu tun. Schließlich will sie am Wochenende ihr Kaffeestübchen an der Mühlenstraße 21 wieder öffnen. Dafür stehen auf ihrer Liste insgesamt 15 Torten und vier Kuchen und alle backt sie wie immer selbst – schon seit fast 25 Jahren.

Himbeertorte ist beliebt bei Gästen von Helga Behnsens Kaffeestübchen

Sehr beliebt sei bei den Gästen die Himbeertorte, die sie gleich dreimal backen müsse, berichtet die 83-Jährige, während sie die Käsesahnetorte mit Mandarinen garniert. Gleich gegenüber steht die fertig verzierte Schokoladentorte. Und auch die Apfel-Weißwein- und Kirsch-Rotwein-Torten kommen gerade aus dem Backofen. „Wenn diese abgekühlt sind, kommt noch eine Baiserhaube mit Kakaopulver bestreut darauf“, erzählt die Frau mit der Backleidenschaft.

Wie ist Behnsen zu ihrem Kaffeestübchen gekommen? Da, wo heute das kleine Café beherbergt ist, sei früher eine Scheune gewesen, erzählt die 83-Jährige. Ihr Sohn Thomas habe den Raum innerhalb von drei Jahren selbst ausgebaut. Das ist mehr als 25 Jahre her. Am 12. April 1997 feierte Helga Behnsen schließlich Eröffnung. Anfangs hatte sie jeden Tag geöffnet. Nur der Donnerstag war Ruhetag. Es gab Kaffee, Kuchen, Torten und Waffeln sowie auch Frühstück. „So ein Stübchen ist schon immer mein Traum gewesen“, erzählt Behnsen, die bis zu ihrer Pensionierung als Buchhalterin bei dem Unternehmen Kind tätig war.

Sehr beliebt: Helga Behnsen zeigt ihre Himbeertorte. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Als Rentnerin hat die gebürtige Mainzerin schließlich den Schritt gewagt – und mithilfe ihres Sohnes ihr Stübchen eröffnet. „Vorher wäre es mir viel zu riskant gewesen, auch wenn ich es schon immer machen wollte“, sagt die damals alleinerziehende Mutter, deren Mann Dieter in jungen Jahren verunglückte. „Was hätte ich bloß gemacht, wenn der Umsatz gefehlt hätte?“ Doch dazu ist es nicht gekommen.

Werbung für ihr Kaffeestübchen muss Helga Behnsen nie schalten

Werbung für ihr Kaffeestübchen musste Helga Behnsen nie schalten. Ihre Backkünste haben sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda in Burgwedel herumgesprochen. „Einige Gäste kommen auch aus Hannover“, sagt die Hobbykonditorin stolz. Am Wochenende, wenn sie aktuell ihr Stübchen am Sonnabend und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr öffnet, seien die durch die Pandemie reduzierten Plätze bereits reserviert. „Die älteren Gäste haben bereits früh Kaffeedurst“, sagt sie und schmunzelt. Behnsen verkauft ihre Kuchen und Torten ab 13 Uhr auch außer Haus sowie auf Bestellung.

Jede Torte ist hübsch verziert. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Behnsen besorgt die nötigen Zutaten für ihre Backwerke in Großburgwedel. Woche für Woche erledigt sie einen Großeinkauf. Ob Milch, Sahne, Quark, Mehl oder Zucker: „Alles kaufe ich gleich palettenweise ein“, verrät die rüstige Frau, die lieber Hefekuchen mit Obst als Torten mag. Das Backen hat sie von ihrer Mutter Gertrud Prasahn gelernt, die früher viel gebacken habe.

Rezepte will die 83-Jährige nicht verraten

Ihre Rezepte etwa für ihre Eierlikör-, Nuss-Sahne-Marzipan-Torte oder die Klassiker Frankfurter Kranz sowie die Schwarzwälder Kirschtorte will die 83-Jährige nicht verraten. Das ist auch nicht nötig. Denn ihre treuen und auch neuen Gäste schätzen ihre Backkunst, wie erst kürzlich in den sozialen Medien zu lesen war. „Sie alle geben mir viel zurück und ermutigen mich, weiter zu backen“, sagt sie.

Von Katerina Jarolim-Vormeier