Heimatverein zeigt Mühle in Wettmar zum Mühlentag

Nachrichten Burgwedel - Heimatverein zeigt Mühle in Wettmar zum Mühlentag Alles in Wettmar hat sich beim Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag um die Bockwindmühle gedreht. Hunderte Besucher ließen sich bei Führungen vom Heimatverein für das Kirchspiel Engensen-Thönse-Wettmar Technik und Historie nahe bringen.

Die Bockwindmühle in Wettmar zieht beim Mühlentag am Pfingstmontag Hunderte von Besuchern an. Quelle: Sandra Köhler