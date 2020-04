Heimatverein für Engensen, Thönse und Wettmar feiert 2021 gleich doppelt

Engensen/Thönse/Wettmar

Der Heimatverein für das Kirchspiel Engensen, Thönse und Wettmar wollte eigentlich zu Pfingsten sein Jubiläumsfest auf die Beine stellen. Das große Festwochenende sollte am 30. Mai beginnen und bis 1. Juni dauern. Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen sind aufgrund der Corona-Pandemie aber längst auf Eis gelegt. Der Verein verschiebt es auf die Pfingsttage im nächsten Jahr – und will zudem die Bockwindmühle groß feiern, die dann zehn Jahre am Standort steht.

Heimatverein hat sein Jubiläumsfest abgesagt

„Wir haben uns relativ zeitig für die Absage des Festes entschieden“, sagt Wilfried Künstler, Schriftführer des Heimatvereins. Ausschlaggebend für das Aus sei die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung ( DGM) gewesen. Bereits am 17. März hatte die DGM den sogenannten Mühlentag abgesagt. Es wäre somit nicht sinnvoll gewesen, an den beiden anderen Veranstaltungen festzuhalten.

„Wir sind enttäuscht“, sagt der Schriftführer, aber angesichts der Krise gebe es Schlimmeres. Die Planungen seien bereits weit fortgeschritten gewesen. Um so weniger Planungsbedarf gibt es dann im nächsten Jahr. Denn der Heimatverein plant das dreitägige Fest mit Discoabend, Jubiläumsfest und Mühlentag für den 22. bis 24. Mai in gleicher Form wieder. Zudem schmiedet der Verein neue Pläne für eine weitere Feier. Seit zehn Jahren steht die Bockwindmühle – das Aushängeschild des Heimatvereins – am südöstlichen Ortsrand Wettmars. „Das soll groß gefeiert werden“, sagt Künstler.

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise für den Verein sind noch nicht endgültig abzusehen. Die Absage der Jubiläumsfeier zieht möglicherweise Stornierungsgebühren für die NDR-1-Disco nach sich. „Da sind wir noch mit der Agentur in Verhandlung“, erklärt Künstler. Wegen der Corona-Krise sind dem Heimatverein zwar 50 Prozent des vertraglich festgelegten Geldes erlassen worden sowie weitere 25 Prozent des Betrages, „weil die Disco ja nächstes Jahr steigt“. Wenn die Verhandlung nichts ergibt, muss der Verein aber immer noch 800 Euro aus der eigenen Tasche berappen. Zudem hatte der Verein rund 100 Euro für Flugblätter bezahlt. „Die landen nun in der Mülltonne“, bedauert Künstler.

Mühle befindet sich noch im Winterschlaf

Aktuell ruht alles beim Heimatverein. Keine Treffen, keine Arbeitseinsätze und keine Öffnung der Mühle für Besucher. Nur um eine Sache kümmert sich der Verein: die Sturmwache. Jeden Tag muss die Mühle in den Wind gedreht werden. Laut Künstler gibt es fünf Teams, die sich 14-tägig abwechseln und nach dem Rechten sehen. Weil kein Betrieb herrscht, sind die Segel der Mühle aber noch nicht gespannt. „Die Mühle befindet sich noch im Winterschlaf“, sagt Küster – und das trotz des frühlingshaften Wetters.

Die Bockwindmühle in Wettmar liegt noch im Winterschlaf, weil die Flügel wegen der Corona-Krise noch nicht gesegelt sind. Quelle: Wilfried Künstler

Von Katerina Jarolim-Vormeier