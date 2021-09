Großburgwedel

18 Monate lang mussten die Veranstaltungen in der Heimatstube der General-Wöhler-Stiftung wegen der Pandemie ruhen. Diese Pause hat Jürgen Veth, Stiftungsvorsitzender und Leiter der Großburgwedeler Heimatstube, mit seinen Helfern genutzt und einige Räume umbauen lassen. Dabei ist eine zweite Toilette neu entstanden. Ebenfalls neu gestaltet sind das Badezimmer und der Aufenthaltsraum für Künstler, die im Wohnbereich des Deiken-Wöhler’schen Hofs anno 1828 auftreten. Die Stiftung investiert für den Umbau 60.000 Euro. Noch in diesem Monat plant Veth wieder Führungen für Besucher.

Ein neues Bad ist für die gastierenden Künstler der Heimatstube entstanden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Heimatstube ist für die Zukunft gut gerüstet

Der Ausbau des Künstler-Bades hat mehr Zeit in Anspruch genommen als zunächst vermutet. „Wir mussten die gesamten Abwasser- und Frischwasserleitungen ersetzen und neu verlegen“, berichtet der Stiftungsvorsitzende. Diese Arbeiten hätten mit 15.000 Euro mehr zu Buche geschlagen. Mit den Ausbauarbeiten ist das gesamte Gebäude für die Zukunft gut gerüstet. Bereits 2018 ließ die Stiftung das Dach neu decken – und somit ist das historische Gebäude für weitere Generationen dicht. Die alten Verkabelungen hatten Arbeiter durch neue ersetzt. „Die Heimatstube ist auf neuestem Stand“, sagt Veth.

Dieses Zimmer in Biedermeierstil gehört zur Dauerausstellung der Heimatstube. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Heimatstube ist ein Bestandteil der General-Wöhler-Stiftung in Großburgwedel. Als Heimatstube wird der gesamte Hofkomplex des Deiken-Wöhler´schen Hofes in der Heinrich-Wöhler-Straße 3 bezeichnet. Dazu gehören Stallungen, in denen alte landwirtschaftliche Gerätschaften deponiert und ausgestellt sind. Auch ein Pferdestall gehört zu dem 2000 Quadratmeter großen Hof. Dort ist eine Knechtkammer nachgestellt sowie ein Wirtschaftsraum, in der früher gewaschen, gebügelt, genäht, geschlachtet und Gemüse und Obst eingekocht wurden. Nach dem Tod der Stiftungsgründerin vor 16 Jahren stellten die Organisatoren gleich im Dezember die erste Krippenausstellung auf die Beine – damit nahm die Heimatstube ihre Arbeit auf.

Stiftung beschäftigt Historikerin

Außerdem beschäftigt die General-Wöhler-Stiftung nun Historikerin Britta Krüger, die alle alten Bilder und Dokumente sichtet, archiviert und digitalisiert. Die 53-Jährige ist in Großburgwedel geboren und aufgewachsen. Ihr Minijob-Vertrag läuft drei Jahre lang. Für die archivierten Bilder und Dokumente hat die Stiftung spezielle Kisten angeschafft, die historische Dokumente nicht noch mehr vergilben und unnötig feucht werden lassen.

„Da, wo es raschelt und staubt, bin ich am richtigen Ort“, sagt die Historikerin, die ihr Studium in Hannover absolvierte. Ihr Ziel ist es, die Geschichte des Deiken-Wöhler-Hofs wieder in das Bewusstsein von Menschen zu bringen. „Die Heimatstube ist ein historisches Kleinod in Großburgwedel“, sagt Krüger. Veth berichtet, wenn er mit Krüger telefoniere, dann sage sie: „Ich bin gerade am ,Wöhlern‘.“ Krüger hat auch schon drei neue Vitrinen, die in alten Schränken untergebracht sind, neu bestückt. Bilder und persönliche Gegenstände des Ehepaares Wöhler erinnern an ihr Leben.

Große Hilfe für das gesamte Areal der Heimatstube ist auch Hausmeister Ralf Waselowsky. „Er hat ein Holztor gebaut und werkelt und pflegt, wo es nötig ist“, sagt Veth. Ab Dienstag, 21. September, will der 69-Jährige wieder Führungen in der Heimatstube anbieten. Und im Oktober plant er Lichtbildvorträge. Weitere Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Internetseite www.heimatstube-grossburgwedel.de.

Von Katerina Jarolim-Vormeier