Großburgwedel

Den großen silbernen Deko-Hasen mitten im Geschäft kann man auch von draußen kaum übersehen. Heidrun Pollmann nimmt ihn kurzerhand auf den Arm, als Glücksbringer gewissermaßen. „Ich bin auch zu Ostern noch hier“, prophezeit sie voller Optimismus in der offenen Ladentür. Nun ja, zumindest hofft sie, dass ihr Mut, mitten in der Corona-Krise ein neues Geschäft zu eröffnen, belohnt wird.

Die meisten Großburgwedeler kennen die Einzelhändlerin gut. Bis Ende 2016 hatte sie mitten auf der Von-Alten-Straße 26 Jahre lang – anfangs gemeinsam mit ihrem damaligen Mann – einen Schreibwaren- und Geschenkeladen geführt. SchreibChic – das war eine kommunikative Adresse auf zwei Etagen, und am Ende flossen bei manchem Stammkunden sogar Tränen. Pollmann erfüllte sich unterdessen den lang gehegten Traum vom Reisen – unter anderem nach Chicago und Hongkong – um anschließend zwei nach eigener Aussage „megaspannende Jahre“ für einen Bootshändler von einer Messe zur nächsten zu tingeln. Doch dieser Wanderzirkus kam mit Corona im Mai 2020 jäh zum Erliegen. Die Wettmarerin war plötzlich arbeitslos.

Eröffnung in der Corona-Krise – „Bist Du verrückt?“

„Bist Du verrückt geworden?“: Das war die Standardreaktion, als die 58-Jährige nach dem Lockdown Nummer eins im Oktober vergangenen Jahres bei bereits wieder steigenden Infektionszahlen beschloss, in Großburgwedel ein aufgegebenes Ladenlokal an der Mühlenstraße – alles andere als eine 1-A-Lage mit Laufkundschaft – zu übernehmen und binnen eines Monats mit viel Improvisationsgeschick ohne allzu große Investitionen einen Laden für Wohnaccessoires, schöne Dinge und Delikatessen unter dem Namen Düt & Dat aufzumachen. Zu Hause rumzusitzen wäre für sie keine Alternative gewesen, erklärt die Kauffrau. Dann doch lieber etwas riskieren: „Ohne Wagemut wären auch unsere Großeltern in schlechten Zeiten nicht auf die Füße gekommen.“

In Burgwedels sozialen Netzwerken war das Echo durchweg positiv, in den ersten Wochen sei das Geschäft bombig gelaufen, berichtet Pollmann. Es war ein guter Start, aber eben doch einer mit Vollgas in den zweiten Lockdown: Seit dem 16. Dezember dürfen Kunden Pollmanns Geschäft nur noch betreten, um Delikatessen oder Alkoholika einzukaufen. Geschenke und Wohnaccessoires, die durch die große Schaufensterfront zwar gut zu sehen sind, gibt es regelkonform jedoch nur auf Bestellung oder kontaktlos vor dem Laden. Das ist bei Düt & Dat nicht anders als in zahlreichen weiteren zurzeit geschlossenen Geschäften in Großburgwedel. Traumumsätze lassen sich so kaum erzielen.

Vergleichsumsatz fehlt für Corona-Hilfe

Was Pollmanns Wiedereinstieg ins Geschäftsleben aber noch schwerer macht als die Corona-Durststrecke, die auch ihre Einzelhändlerkollegen zu erleiden haben, ist, dass ihr Rücklagen fehlen und Vergleichsumsatzzahlen für eine staatliche Corona-Hilfe. Damit ihr Ein-Frau-Unternehmen die Pandemie überlebt, müsse sie möglichst bald schwarze Zahlen schreiben, sagt sie. Denn nur bis Ostern kommt das Jobcenter für ihre Krankenversicherung auf. Dass der Handel schon bald wieder die Türen öffnen darf, glaubt sie nicht. Ihre Hoffnung setzt sie vielmehr darauf, dass die Leute es sich gerade im Lockdown zu Hause schön machen wollen und sie ihre früheren Stammkunden deshalb rechtzeitig zurückgewinnt. Und falls nicht? „Dann kommt eben etwas Anderes.“

IGK setzt auf City-Gutscheine für die Zeit nach dem Lockdown Den örtlichen Handel mit aktuellen Angeboten gebündelt ins Internet zu bringen, ist aus Sicht von Stefan Müller, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Großburgwedeler Kaufleute (IGK), schwierig für die Interessengemeinschaft – nicht zuletzt, weil ein Teil der Mitgliedsbetriebe nicht über Onlineshops verfüge. Wer sich aber auf der IGK-Homepage www.grossburgwedel.de durch das Mitgliedsverzeichnis klickt, findet zahlreiche Betriebe, die die Gelegenheit nutzen, über ihre gegenwärtige Erreichbarkeit während des Lockdowns aufzuklären oder online Artikel verfügbar zu machen. Diese werden dann frei Haus geliefert oder können kontaktlos abgeholt werden. Das Shopping-Erlebnis – Stöbern, Leute treffen, Eis essen – sei virtuell aber nicht zu ersetzen, sagt Müller. „Unsere Mitglieder stehen in den Startlöchern für den Neustart.“ Mit Erfolg forciert hat die IGK während der Corona-Krise die Werbung für ihren City-Gutschein, der in 50 Geschäften oder Restaurants eingelöst werden kann. „Das ist unser Medium, um den stationären Handel und damit das gesamte Gemeinwesen zu unterstützen“, sagt der IGK-Chef. Nach Aussage seines Stellvertreters Klaus-Jürgen Bierbaum war 2020 mit verkauften City-Gutscheinen im Wert von rund 60.000 Euro das drittstärkste Jahr seit deren Einführung vor 16 Jahren. Maßgeblichen Anteil daran hatten örtliche Arbeitgeber. So erwarb Ikea für seine Mitarbeiter 400 Gutscheine im Wert von 20.000 Euro, der EdelKreis legte 1.770 Euro an, um sich bei seinen 59 ehrenamtlichen Ladenhelfern zu bedanken. Rossmann beteiligte sich mit 3000 Euro im Frühjahr an einer Soforthilfe-Aktion via Gutschein. Und auch Relog und der Wohnpark nutzten den Gutschein zur lokalen Wirtschaftsförderung. Firma Steinlen ist der älteste Stammkunde: Schon seit mehr als zehn Jahren kann sich jeder Mitarbeiter des Großburgwedeler Maschinenbauunternehmens zum Geburtstag auf einen City-Gutschein verlassen.Die Gutscheine sind ab einem Betrag von 20 Euro erhältlich bei Karin's Schmucklädchen, Von-Alten-Straße 6, in dessen Onlineshop sowie in der Parfümerie Exclusive auf Stünkels Hof.

Für den Einzelhandelsstandort Großburgwedel hielte Pollmann, die persönlich mithilfe von Facebook und Instagram viel Resonanz für den „Düt & Dat“-Neustart generieren konnte, eine örtliche Internetplattform für sinnvoll, die lokale E-Commerce-Angebote bündelt. Eine dankbare Aufgabe wäre das auch, so schlägt sie vor, für die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK).

Von Martin Lauber