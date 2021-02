Burgwedel

Am Ende ging alles dann ganz schnell: Einstimmig votierten die Mitglieder des Stadtrates am Donnerstagabend für den Burgwedeler Haushaltsplan 2021. Und das sind die Eckpunkte des Zahlenwerks: Die Stadt plant Ausgaben in Höhe von 52,4 Millionen Euro für das laufende Geschäft. Hinzu kommen beträchtliche Investitionen von 32,2 Millionen Euro, unter anderem 18 Millionen Euro für den Neubau von Gymnasium und Sporthalle. Um das alles finanzieren zu können, rechnet die Stadt mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 26,5 Millionen Euro.

Gemeinsame Sitzung statt Videokonferenz

Auch wenn die politischen Gremien in den vergangenen Wochen bereits in Videokonferenzen tagten, für die Haushaltsverabschiedung verabredeten sich Stadtverwaltung und Rat dann doch noch einmal zu einer Präsenzsitzung. „Wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen. Sollte es zu technischen Schwierigkeiten kommen, dann könnten wir am Ende ohne einen beschlossenen Haushalt dastehen“, erklärte der Bürgermeister Axel Düker (SPD) die Entscheidung, die Ratsmitglieder in die Aula des Großburgwedeler Gymnasiums einzuladen. „Und das könnte einzelne Projekte zurückwerfen, das Risiko war uns zu groß.“

Anzeige

Lesen Sie auch Burgwedel: Politische Sitzungen online - Bürger in Videokonferenz dabei

CDU-Fraktionschef greift Bürgermeister an

Burgwedels CDU-Fraktionschef Michael Kranz wirft dem SPD-Bürgermeister Axel Düker fehlende Führung vor. Quelle: Thomas Oberdorfer

Und auch das gehört zur Verabschiedung des Haushalts: Die Fraktionen nehmen in der Sitzung noch einmal Stellung zu der Finanzplanung und werfen dabei zumeist einen Blick auf zukünftige Aufgaben. Und da gab es in diesem Jahr eine Überraschung. Statt sich im Detail mit Ein- und Ausgaben der Stadt zu beschäftigen, nutzte CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Kranz seine Rede zu einem Frontalangriff auf Rathausschef Axel Düker. Einer seiner Vorwürfe: In der Verwaltung fehle die Führung, die sagt: Das machen wir jetzt als erstes. „Das ist für eine Verwaltung wichtig. Es fehlt die Führung, die die Prioritätenvorschläge macht und Sachen auch einmal an sich zieht und sagt, das mache ich jetzt, hier hänge ich mich rein.“

Das mochten die Sozialdemokraten so nicht auf sich sitzen lassen und sprangen Düker zur Seite: „Die Stadt hat viele Projekte vorangebracht. Das zeigt, dass die Verwaltung funktioniert“, konterte SPD-Ratsfrau Karin Beckmann. Und weiter: „Flache Hierarchien sind keine Entscheidungsschwäche.“

Nachfolgende Generationen müssen Kredite tilgen

Den Weg zurück, vom aufkommenden Wahlkampf um das Amt des Burgwedeler Bürgermeisters bis hin zur Diskussion über den Haushalt suchte Joachim Lücke (SPD), Chef der Gruppe SPD/WEB/Die Partei verbunden mit einer Mahnung. „Zur Zeit ist es attraktiv, den Investitionsbedarf durch die niedrigen Zinsen mit Krediten zu finanzieren. Wir müssen aber in Zukunft hier mit Augenmaß handeln und an die nachfolgenden Generationen denken, was die Tilgung betrifft.“

Grüne wünschen sich mehr Geld für Radverkehr

Und so äußerten sich die anderen Parteien: Für die Grünen formulierte Fraktionschef Erwin Fette eine Forderung an die künftigen Haushalte. „Wir begrüßen die Einstellung von Finanzmitteln für die Verbesserung des Radverkehrs. Aber wir hoffen auch, dass diese in den kommenden Jahren über die derzeit geplanten 80.000 Euro hinaus erhöht werden.“

Geld in die Verbesserung des Radverkehrs zu investieren begrüßt auch Volker Körlin (AfD). Zugleich macht er sich aber auch stark für die Autofahrer. „Die sollten wir nicht vergessen, wir brauchen Parkplätze in Burgwedel.“

Lob gab es von Isa Huelsz (FDP) für die fortschreitende Digitalisierung in Burgwedel. Dazu übte sie aber auch Kritik wegen fehlender Zukunftsstrategien. „Da muss mehr aus dem Rathaus kommen“, forderte sie.

Widerspruch von den Unabhängigen

Zwar stimmte der Rat einstimmig dem Haushaltsentwurf der Verwaltung zu, Widerspruch gab es am Ende aber trotzdem noch. Die Unabhängigen hätten – so teilte Rudolf Gutte für sich und seinen Kollegen Friedrich Wolff in einem Brief schriftlich mit – ihre Zustimmung dem Zahlenwerk verweigert. Die beiden Ratsherren waren, um sich vor Corona zu schützen, als über 80-Jährige der Sitzung ferngeblieben. Dafür begründeten sie aber ihre Ablehnung. „Den Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen in Burgwedel, nehmen wir als besorgniserregend wahr. Er begründet den Rückgang der Einwohnerzahl der Stadt“, heißt es in dem Schreiben, das die erste Stadträtin Christiane Concilio in der Sitzung verlas. „Hier hätte die Stadt entgegenwirken müssen“, erläutert Gutte gegenüber dieser Zeitung. „Deshalb hätten wir den Haushaltsplänen nicht zugestimmt.“

Von Thomas Oberdorfer