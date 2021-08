Burgwedel

Wie kann Burgwedels Innenstadt wieder attraktiver werden? Wo kann neuer Wohnraum entstehen? Und wie schafft Burgwedel die Verkehrswende? Über diese und weitere Fragen diskutieren die drei Bürgermeisterkandidaten für Burgwedel am Dienstag, 17. August, ab 19 Uhr live beim Wahlforum von HAZ und NP im Pressehaus Hannover, das online gestreamt wird. Seien Sie als Fragesteller oder Zuschauer gerne live dabei. Moderiert wird die Diskussion von HAZ/NP-Redakteur Jan Sedelies.

Am 12. September werden auch in Burgwedel die Karten neu gemischt. Amtsinhaber Axel Düker (SPD) kandidiert für eine zweite Amtsperiode. Auch Ortrud Wendt von den Christdemokraten und Ulrich Friedrich von der FDP bewerben sich um die Rathausspitze. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen an die drei Kandidaten. Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie von Ihrem künftigen Bürgermeister wissen? Senden Sie uns Ihre Frage vorab per E-Mal an burgwedel@haz.de oder burgwedel@neuepresse.de.

Bewirbt sich um eine zweite Amtszeit: Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (SPD). Quelle: Thomas Oberdorfer

Amtsinhaber Axel Düker von den Sozialdemokraten tritt nach einer Amtszeit wieder an und erhält dafür Rückendeckung von den Grünen. Auch die AfD gibt für ihn eine Wahlempfehlung ab. 2014 war er im von der CDU-geführten Burgwedeler Rathaus zum Bürgermeister gewählt worden. 1973 geboren wuchs er in Großburgwedel auf. Lediglich zum Studium verließ er seinen Heimatort in Richtung Hannover, wo er Politik und Geschichte studierte. 2007 kehrte er nach Burgwedel zurück und engagiert sich seitdem in der Kommunalpolitik. Düker ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Er ist gern mit dem Rad in Burgwedel unterwegs. Für Mobilität möchte er sich auch in Zukunft einsetzen und etwa den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs zwischen den Ortschaften vorantreiben. Er will sich weiterhin für die Schaffung von Wohnraum für alle Einkommensklassen einsetzen und den Neubau und die Sanierung der Schulen und Sporthallen in Burgwedel vorantreiben. Ein weiteres wichtiges Projekt für ihn: der Bau eines Begegnungshauses als Nachfolge der Seniorenbegegnungsstätte in Großburgwedel. Davon erhofft er sich auch eine Belebung der Innenstadt. Im Rückblick auf seine Amtszeit sagt er: „Beim Thema Innenstadtentwicklung bin ich da auf einem guten Weg.“

Will als erste Frau auf den Chefsessel im Rathaus: Ortrud Wendt (CDU). Quelle: Thomas Oberdorfer

CDU-Kandidatin Ortrud Wendt ist in Burgwedel keine Unbekannte und könnte die erste Frau an der Spitze des Burgwedeler Rathauses werden. Von 2011 bis 2016 gehörte sie der CDU-Ratsfraktion an und stand als Ratsvorsitzende an der Spitze des Stadtparlaments – reduzierte dann aber nach der letzten Wahl aus beruflichen und familiären Gründen ihr kommunalpolitisches Engagement. 2019 rückte sie dann als stellvertretende Parteichefin wieder in die erste Reihe auf. Die gebürtige Bremerin arbeitet als selbstständige Beraterin für Unternehmenskommunikation. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau studierte sie Wirtschaftswissenschaften, arbeitete in der Bankbranche und als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Spitzenverband der Niedersächsischen Wirtschaft. Die 1970 geborene Ortrud Wendt ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ehrenamtlich engagiert sie sich in der Kirchen- und Bildungspolitik. Günstigen Wohnraum möchte die Christdemokratin vor allem im Bestand schaffen. Ein weiteres wichtiges Thema für sie: eine bedarfsgerechtere Taktung der Züge am Bahnhof, um mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn zu motivieren. Zum Thema Digitalisierung der Verwaltung sagt sie: „Man muss nicht alles neu erfinden, sondern die Dienste, die man den Bürgern schuldet, einfach nur liefern.“

Will bei der Kommunalwahl Bürgermeister werden: FDP-Kandidat Ulrich Friedrich. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch die FDP tritt in diesem Jahr zur Kommunalwahl mit einem eigenen Kandidaten an. Ulrich Friedrich, geboren 1956 in Schleswig-Holstein, kandidierte 2016 als Parteiloser auf der Liste der FDP. Mittlerweile ist er Parteimitglied. Er studierte Jura in Münster und Hamburg. Ulrich arbeitete anschließend als Fraktionsassistent bei der FDP-Stadtratsfraktion in Hannover und wechselte danach als Führungskraft ins Bankwesen. Mittlerweile arbeitet er als Syndikusanwalt und Prokurist bei der Sparda-Bank Hannover.

Seit 2001 wohnt er in Burgwedel, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit 2015 ist er zweiter Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel, seit 2017 zusätzlich Vorsitzender des Sportrings Burgwedel und Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss des Rates. Sport ist für ihn auch ein Thema im Wahlkampf. Er wirbt darum, auch auf die Bedürfnisse der Vereine zu hören. Er setzt sich für günstigen Wohnraum und eine Beteiligung der Kommune daran. Er sagt: „Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die Stadt und kein Stückwerk.“

Alle Interessierten, die nicht live dabei sind, können die rund 90 Minuten lange Sendung zeitgleich per Livestream im Internet verfolgen. Anmeldungen sind nicht notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Abonnenten von HAZ+ und NP+ rufen einfach kurz vor Beginn um 19 Uhr diesen Artikel auf – der Stream ist dann hier direkt zu sehen.

Von der Kandidatenrunde am Dienstag berichten wir selbstverständlich auch ausführlich in Ihrer HAZ/NP-Ausgabe am Donnerstag, 19. August.

Ihr Gastgeber am 17. August: HAZ-Redakteur Jan Sedelies. Quelle: Nikolaj Georgiew

