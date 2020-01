Schüler ärgern sich über die Busverbindung nach dem Unterricht

Großburgwedel/Fuhrberg

Lange Wartezeiten, zu wenig Zeit zum Umsteigen: Bei einigen Fuhrberger Schülern von Gymnasium und IGS sorgt der neue Busfahrplan für Unmut. Seit Mitte Dezember brauchen sie statt 20 Minuten nun eine Dreiviertelstunde für ihren Heimweg – zumindest dann, wenn sie bis zur achten Stunde Unterricht haben. Grund dafür ist der geänderte Busfahrplan.

Schüler müssen eine halbe Stunde warten

Bislang gab es für die Fuhrberger Schüler eine besonders schnelle Verbindung. Offiziell endet die achte Stunde am Gymnasium und an der IGS um 15.30 Uhr. Ein Bus der Linie 650 verließ bis Mitte Dezember um 15.31 Uhr die Haltestelle am Schulzentrum und fuhr direkt nach Fuhrberg durch. 20 Minuten später waren die Schüler zu Hause. Durch den Wegfall der Linie 650 – sie fuhr ab Bahnhof Großburgwedel unter der Bezeichnung Linie 651 weiter – gibt es seit dem Fahrplanwechsel diese Direktverbindung zu der Uhrzeit nach Fuhrberg nicht mehr. Nach Schulschluss müssen die Schüler nun knapp eine halbe Stunde in der Schule warten, ehe sie um 15.57 Uhr mit dem Bus in Richtung Fuhrberg losfahren können.

Allerdings: Besonders glücklich war die Schulleitung des Gymnasiums über die bisherigen Abfahrtszeiten nicht. „Eine Minute nach Unterrichtsschluss war einfach zu knapp“, sagt Schulleiter Robert Baberske. „Das stört den Unterricht in der letzten Schulstunde.“ Zudem stellte Baberske klar, dass nicht allzu viele Schüler von dem Problem betroffen seien. Rund 70 Schüler des Gymnasiums kommen aus Fuhrberg. Aber nur die der Oberstufe oder Teilnehmer von Arbeitsgemeinschaften haben ein- oder maximal zweimal in der Woche bis zur achten Stunde Unterricht.

Sprintlinie sorgt für Änderung des Fahrplans

Eine weitere Verbindung in Richtung Fuhrberg gäbe es noch. Allerdings hat auch die ihre Tücken: Ein Bus der Linie 620 fährt um 15.35 Uhr vom Schulzentrum bis zur Haltestelle Großburgwedel Krankenhaus, wo die Schüler in die Linie 651 nach Fuhrberg umsteigen könnten. Doch die Zeit zum Umsteigen ist mit nur zwei Minuten sehr knapp bemessen, nicht zuletzt deshalb, weil die Schüler die Straßenseite wechseln müssen.

Die geänderten Abfahrtszeiten begründet die Region Hannover mit der Umwandlung der ehemaligen Linie 650 in die Sprintlinie 600. Durch dieses Konzept sei es auch nicht mehr möglich, dass der Bus als Linie 651 direkt ab dem Bahnhof Großburgwedel nach Fuhrberg weiterfährt. Damit eine Verbindung aber weiterhin gewährleistet ist, wurde eine neue nach Fuhrberg mit einem Umstieg am Bahnhof eingerichtet. „Nach Ansicht der Region Hannover ist der Umstieg für Schülerinnen und Schüler einer weiterführenden Schule zumutbar“, heißt es in der Stellungnahme.

Region prüft neue Abfahrtszeiten

Zwischenzeitlich hat es Gespräche zwischen der Behörde und dem Gymnasium gegeben. „Für weitere Überprüfungen der Verbindung nach Fuhrberg ist die Region derzeit in Kontakt mit der Schulleitung. Kurzfristig lässt sich die Fahrmöglichkeit um 15.57 Uhr jedoch nicht anpassen“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz.

Baberske ist wichtig, dass es die Probleme mit der Busverbindung nur nach der achten Schulstunde gibt. Haben die Schüler nach der vierten oder der sechsten Stunde Schluss, „kommen alle gut weg“, sagt er.

