Großburgwedel

Die Vorbereitungen für die Errichtung des Burgwedeler Solarparks gehen voran. Die frühzeitige Beteiligung ist abgeschlossen. Damit ist der erste im Baugesetzbuch festgelegte Schritt in öffentlichen Planungsverfahren erledigt. Das Ergebnis: Rund 20 Stellungnahmen gingen beim Planungsbüro ein. Wesentliche Bedenken gegen das Projekt wurden dabei nicht geäußert.

Solarpark kann 12 Prozent des Strombedarfs decken

Investor Bernd Romeike will mit seiner Firma Sowireg vor den Toren Großburgwedels einen Solarpark bauen. Er hatte den Plan im Februar im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt und war bei den Politikerinnen und Politikern auf einhellige Zustimmung gestoßen. Rund 8,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom sollen die 20.000 Sonnenkollektoren der Anlage jährlich liefern. Diese würden rund 12 Prozent des Burgwedeler Strombedarfs decken können – ein Riesenschritt hin zur gewünschten Klimaneutralität des Ortes, so die Meinung in dem Gremium. Ginge der Solarpark im geplanten Umfang ans Netz, würden bereits 47 Prozent des Strombedarfs der Stadt aus regenerativen Quellen stammen.

Einen Standort für seinen Solarpark hat Romeike bereits gefunden. Die Kollektoren sollen auf einer Ackerfläche entlang der A 7 aufgestellt werden, vis-à-vis der Rossmann-Zentrale auf der anderen Seite der Isernhägener Straße. Und genau dort liegt die Schwierigkeit für das Projekt. Die Fläche befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet. Soll die Anlage dort gebaut werden, muss für den Bereich der Landschaftsschutz aufgehoben werden. Das kann die Stadt nicht selbst bewerkstelligen, dafür ist die Untere Naturschutzbehörde und damit die Region Hannover zuständig.

Erste Gutachten liegen vor

In den vergangenen Monaten trieb Romeike die Vorbereitungen für den Solarpark weiter voran, gab zwei notwendige Expertisen in Auftrag. In einem Blendgutachten untersuchten Ingenieure die mögliche Ausrichtung der Kollektoren. Dabei korrigierten sie diese ein Stück von exakt südlich auf nun südwestlich. „Damit wird ausgeschlossen, dass die Solarmodule Autofahrer auf der A 7 blenden können“, sagt der Investor.

Und auch Ornithologen begutachteten mittlerweile die Fläche. Dabei stießen sie auf zwei Feldlerchen und ein Rebhuhn, die sich augenscheinlich in direkter Autobahnnähe niedergelassen haben. Romeike hofft, die Vögel quasi als erste Bewohner des Solarparks gewinnen zu können. „Unser Ziel ist es, die Fläche des Solarparks so aufzuwerten, dass sie ökologisch wertvoller ist als vor dem Aufbau unserer Anlage.“

Das dürfte angesichts der bisherigen Nutzung des Areals als Ackerland nicht allzu schwierig sein, ist sich der Investor sicher. Sein Plan: Unter beziehungsweise zwischen den Modulen will er nicht einfach nur Rasen aussäen, sondern Blühstreifen anlegen. Außerdem sollen Sträucher die gesamte Fläche umschließen. „Das bietet Lebensräume für Insekten und kann vielleicht Vögel dazu bewegen, sich dort niederzulassen“, sagt er. Zudem sollen außerhalb des Solarparks zwei weitere Ausgleichsflächen angelegt werden.

So oder so ähnlich könnte der Solarpark an der A7 aussehen. Quelle: Jonas Krüger (Symbolbild)

Nabu berät in Fragen des Naturschutzes

Für diesen Teil des Projekts holte sich Romeike Unterstützung von der Burgwedeler Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Für dessen Vorsitzenden Christian Dulce keine leichte Beratung. „Das Projekt hat uns durchaus Bauchschmerzen bereitet. Schließlich soll für ein Gebiet der Landschaftsschutz aufgehoben werden. Das ist nicht unbedingt im Sinne von Naturschützern“, sagt er. Aber: „Wenn wir die Energiewende wirklich wollen, dann brauchen wir solche Projekte. Angesichts der Klimaprobleme muss endlich etwas passieren.“

Wichtig sei ihm dabei allerdings eines: Außer den Kollektoren sollen keine weiteren Bauwerke auf dieser Seite der Isernhägener Straße entstehen. „Der Solarpark muss die Ausnahme bleiben. Das ist für uns ein ganz entscheidender Punkt.“ Und Dulce hat auch gleich noch einen Tipp für die großen Gewerbebetriebe auf der anderen Seite der Straße parat: „Auf den riesigen Dachflächen der Gebäude könnten sicher weitere Solarmodule aufgestellt werden. Das wäre ein weiterer, wichtiger Beitrag für den Klimaschutz in Burgwedel.“

Region will Löschungsverfahren einleiten

Doch nicht nur in Burgwedel, sondern auch in Hannover wirbt der Investor für sein Projekt. Bereits im Frühjahr stellte er es im Umweltausschuss der Region vor. Auch dessen Mitglieder signalisierten Zustimmung für das Vorhaben. Die Folge: „Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, das formale Löschungsverfahren für diesen Teil des Landschaftsschutzgebietes kurzfristig einzuleiten“, berichtete Regionssprecher Klaus Abelmann.

Aber die Politiker in Burgwedel und der Region werden sich noch einmal mit dem Solarpark beschäftigen: Sie müssen im Rat beziehungsweise in der Regionsversammlung zustimmen. Der Bebauungs- und der Flächennutzungsplan müssen geändert werden. Dann werden die Pläne auch noch einmal öffentlich ausgelegt. Das allerdings werden Aufgaben für die in Kürze neu zu wählenden Parlamente. „Wenn alles klappt, dann hoffen wir, im Sommer des kommenden Jahres mit dem Aufbau des Solarparks beginnen zu können“, sagt Romeike. Lässt sich der Zeitplan umsetzen, könnte die neue Anlage noch 2022 erstmals die Sonne anzapfen und Öko-Strom nach Burgwedel liefern.

Von Thomas Oberdorfer