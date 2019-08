Thönse

Auf dem Schulhof hingefallen und das Knie geprellt? An einem Blatt Papier geschnitten? Bei kleineren Blessuren sind die Schüler der Sonnenblumenschule Thönse gut betreut. Denn in der Erste-Hilfe-AG haben die bisherigen Dritt- und jetzigen Viertklässler von ihrer Lehrerin Jana Zachetta gelernt, was zu tun ist. Damit sie als Schulsanitäter auch wirklich helfen können, hat der DRK-Ortsverein Burgwedel zwei Erste-Hilfe-Rucksäcke im Gesamtwert von 70 Euro spendiert.

Bei der Vollversammlung, die Christine Boden als Vertretung der Schulleitung für die Übergabe einberufen hatte, waren Christian Werner und Ingrid Askamp vom Vorstand des DRK-Ortvereins sofort von einer dichten Kinder-Traube umringt. Alle wollten einen Blick auf die zwei schicken roten Rucksäcke und deren Inhalt werfen. Doch letzteres blieb ihnen verwehrt. „Wir haben die Materialien nicht ausgepackt. Die schaut Ihr Euch am besten mit Frau Zachetta an, damit Ihr wisst, was sich wo befindet“, sagte Askamp zu den Schülern.

Schulsanitäter sollen nachwachsen

Das DRK hatte die Leiterin der Erste-Hilfe-AG in der Vergangenheit bereits mit Übungsmaterial wie Verbänden und Pflaster versorgt und wollte jetzt noch einen Schritt weitergehen. „Schulsanitäter an Grundschulen gibt es nicht so häufig, das wollten wir unterstützen“, sagte Werner. „Wir haben schon ganz genau geschaut, was sich eignet und nicht zu schwer ist“, ergänzte seine Vorstandskollegin Askamp. Damit der Schulsanitätsdienst auch langfristig gewährleistet bleibt, werde die Erste-Hilfe-AG kontinuierlich fortgeführt. „Aktuell sind es die Viertklässler, aber bald seid Ihr auch dran“, tröstete Lehrerin Boden die Erst- bis Drittklässler.

Das könne Sie auch interessieren:

Keine Weihnachtspäckchen mehr für Kinder in Bulgarien

Schulsanitäter aus Großburgwedel schaffen Platz 3

Ehemalige Schüler musizieren für den guten Zweck

Von Sandra Köhler