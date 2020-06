Großburgwedel

„Wir schließen diese Filiale“ und „Alles muss raus“ – Plakate mit dicken Lettern kündigen das Ende des alteingesessenen Großburgwedeler Geschäfts Krusekinder an. In den kommenden Wochen sollen die noch vorhandenen Lagerbestände verkauft werden. Dann ist erst einmal Schluss. Aber das Geschäft mit dem breiten Angebot an Kinderspielzeug und -bekleidung soll eine Zukunft haben.

Über viele Jahre war Krusekinder ein selbstständiges Geschäft. Bis vor eineinhalb Jahren: Dann verkaufte der damalige Inhaber an die Firma Spielwaren Kurtz, selbst ein Traditionsgeschäft mit Sitz in der Stuttgarter Innenstadt. Das wiederum ist aber auch nicht selbstständig, sondern Bestandteil der Kanz Financial Holding GmbH (KFH) aus Pliezhausen, einem kleinen Ort in Baden-Württemberg. Diese ist in der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten und meldete Ende März Insolvenz beim Amtsgericht Tübingen an. Unter dem Motto „Alles rund ums Kind“ vertreiben die Unternehmen der Firmengruppe „weltweit Bekleidung, Accessoires und Spielzeug für Babys, Kinder und Teens“, wie es in einer Mitteilung von Rechtsanwalt Tobias Wahl heißt. Er wurde vom Gericht zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Investor übernimmt Spielwarenhäuser

Am Freitagmittag ließ Wahl nun verkünden, dass die Suche nach Investoren für die Firmengruppe zu einem erfolgreichen Ende gekommen sei. „Die Spielwarenhäuser der Spielwaren Kurtz GmbH werden von der bellybutton International GmbH übernommen“, hieß es in einer Mitteilung. Für einen weiteren Teil der Kanz-Gruppe ist ein anderer Investor gefunden worden. Die Kaufverträge wurden demnach bereits unterzeichnet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Insgesamt 190 Arbeitsplätze würden erhalten bleiben, so die Mitteilung weiter. Eine konkrete Aussage zu den Arbeitsplätzen bei Krusekinder in Großburgwedel war zunächst nicht zu erhalten.

Ziel ist es laut der Mitteilung nun, in den nächsten Wochen die Warensortimente zu veräußern. Damit soll in einem ersten Schritt das Altgeschäft abgewickelt werden. „Ab September starten wir dann komplett neu. Dazu werden die Spielwarenfachgeschäfte, allen voran in Stuttgart und Tübingen, umgebaut und mit einem modernen Ladenbaukonzept eröffnet“, sagte Harald Hepperle, Geschäftsführer von bellybutton. Das umfasse auch besonders die zeitgemäße Digitalisierung der Fachgeschäfte.

