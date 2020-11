Engensen

Die Baken stehen teilweise nicht mehr gerade, die angebrachten Leuchten haben inzwischen größtenteils keine Energie mehr und spenden deshalb kein Licht in der Dunkelheit. Eine Schubkarre sowie eine Kabeltrommel stehen verwaist hinter den Absperrungen. Die oberste Deckschicht auf zwei Straßen in Engensen, Am Schwarzen Berge und Im Eickhofsfeld, fehlt. Herabgefallenes Laub hat diese Vertiefungen von gut fünf Zentimetern inzwischen teils aufgefüllt. Seit knapp acht Wochen sind die Arbeiten des Kommunikationsunternehmens Deutsche Glasfaser eigentlich abgeschlossen. Nur die Straßen sind noch nicht wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt worden. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher nun: „Wir haben die Baustellen nicht vergessen.“

An der Straße Im Eickhofsfeld sind auf etwa 200 Metern Länge Glasfaserkabel in der Straße verlegt worden. Quelle: Mark Bode

Der Frust ist inzwischen groß bei Joachim Lücke, der stellvertretender Ortsbürgermeister und selbst betroffener Anwohner ist. „Ich bin früher viele Jahre im Leitungsbau tätig gewesen. Wenn ich so eine Baustelle hinterlassen hätte, wäre noch am selben Abend die Polizei bei mir vorgefahren und hätte mich ermahnt, die Sache in Ordnung zu bringen“, sagt er. Er hat kein Verständnis für die Verzögerung bei den Arbeiten. „Für die Reifen der Autos, die ständig über diese scharfen Kanten fahren müssen, ist das auch nicht gerade förderlich“, schimpft er. „Was die hier hinterlassen haben, das geht auf keine Kuhhaut.“ Die eigentlichen Baumaßnahmen mit Auffräsen der Straße, Verlegen der Leitungen und dem Wiederverschließen der Straße seien nach drei Tagen erledigt gewesen.

Erst bei bestimmter Meterlänge werden Straßen asphaltiert

Wochenlang habe Lücke versucht, Informationen von der Deutschen Glasfaser zu erhalten, wie es mit der Baustelle vor der Haustür weitergehen soll. Es sei ihm nicht gelungen. Gegenüber dieser Zeitung erklärte Unternehmenssprecher Dennis Slobodian die Gründe für die Verzögerungen bei der Straßeninstandsetzung: „Wenn wir eine bestimmte Meterfläche zusammenbekommen haben, beauftragen wir eine Fremdfirma.“ Welche Streckenlänge das mindestens sein muss, damit die Deutsche Glasfaser tätig wird, ließ der Sprecher unkommentiert. „Toll, dass das Sparen des Unternehmens zulasten der Anwohner geht“, sagt Lücke ironisch.

Seit etwa zwei Monaten passiert nichts: An der Straße Im Eickhofsfeld fehlt noch die oberste Schicht, die etwa fünf Zentimeter dick sein muss. Quelle: Mark Bode

Für Slobodian sei der Unterbrechungszeitraum aber „noch im Rahmen“. Er kündigte an, dass bis Ende November im Ort genügend Flächen zusammenkommen würden, um noch in diesem Jahr die Straßen in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Anwohner können sich über Hotline informieren

Es ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Glasfaser beim Verlegen der Leitungen für das Turbointernet in den Ortschaften Burgwedels negativ aufgefallen ist. Teils verursachten die Arbeiter gravierende Schäden an Strom-, Wasser- oder Telekomleitungen. So wurde in Thönse im August beispielsweise eine Straße überflutet. Slobodian erklärte, dass sich Privatpersonen bei Schäden auf ihrem Grundstück über ein Schadensformular auf der Internetseite www.deutsche-glasfaser.de melden können. Unter der Bauhotline (02861) 89060940 geben zudem Servicemitarbeiter Auskunft zu Bauabläufen.

