Burgwedel

Das gleich vorweg – finanziell geht es Burgwedel gut. Richtig gut. Wie gut, dass erklärte Kämmerer Christian Möhring jetzt den Mitgliedern im städtischen Finanzhaushalt. Dort präsentierte er zum einen die Abschlusszahlen für das Jahr 2018 und berichtete von der Entwicklung in den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres. 2018 erwirtschaftete die Stadt noch ein kleines Plus von rund 200.000 Euro, geplant war ein Defizit von 3,5 Millionen Euro. In laufenden Jahr bewegt sich die Kommune auf eine schwarze Null zu – zumindest dann, wenn „alles gut läuft“, erklärt Möhring. Und besonders wichtig: Burgwedel ist quasi schuldenfrei.

Burgwedel plant mit niedrigen Einnahmen und hohen Ausgaben

Das Burgwedels Bilanzen zumeist besser ausfallen als geplant hat Tradition. „Wir planen die Ausgaben eher hoch und rechnen mit niedrigeren Einnahmen“, bekräftigt Bürgermeister Axel Düker jedes Jahr aufs Neue bei der Vorstellung des städtischen Etatentwurfs. Und das hat sich wieder bewahrheitet.

Vor allem die Einnahmen durch die Gewerbesteuer entwickelten sich im vergangenen Jahr deutlich besser als zunächst geplant. Statt der anvisierten 14,5, gab es am Ende stolze 17,8 Millionen Euro für die Stadtkasse. Solch satte Mehreinnahmen wird es in diesem Jahr allerdings nicht mehr geben. Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren kräftig sprudelten und jeweils mehrere Millionen Euro über dem Ansatz lagen, wurde dieser für das laufende Jahr nun erhöht. 17 Millionen Euro hatte der Kämmerer in seinen Etat geschrieben. Zumal der Rat Ende vergangenen Jahres eine Anhebung der Gewerbesteuer beschlossen hatte. Sie stieg um 35 auf dann 435 Prozentpunkte. Das sollte eigentlich rund 1,5 Millionen Euro zusätzlich in die Stadtkasse spülen. Dies zu erreichen, könnte sich jedoch als schwierig erweisen. Das zeigt ein Blick auf die Einnahmen der ersten sechs Monate des Jahres 2019, die rund 600.000 Euro unter dem Ansatz liegen.

Gewerbesteuereinnahmen sinken

Über die Gründe hierfür kann Möhring nur spekulieren. „Vielleicht kann man daran ablesen, dass sich die Konjunktur abschwächt“, sagt er. Dennoch hofft er auf einen ausgeglichenen Haushalt für das laufenden Jahr. Die Gewerbesteuer ist für Burgwedel immer besonders wichtig. Sie macht rund ein Drittel des 50 Millionen-Etats der Kommune aus. „Aber das ist der Teil, der sich am wenigsten planen lässt“, erklärt Möhring. „Wir sind von dem Erfolg oder Misserfolg der Unternehmen abhängig.“ Anders sieht es da bei der Einkommensteuer aus. Sie spült rund 12,5 Millionen Euro in die städtische Kasse, ist aber nach den Worten des Kämmerers „sehr gut planbar“.

Burgwedel zahlt keine Strafzinsen

Und: Einen – wenn auch kleinen – Haushaltsposten konnte Möhring aus seinem Etat sogar ganz streichen. Die Stadt Burgwedel muss in diesem Jahr keine Strafzinsen für die rund 6,3 Millionen Euro zahlen, die sie auf der hohen Kannte liegen hat. „Uns ist es gelungen, eine weitere Bank aufzutun, bei der wir eine größere Summe deponieren konnten, ohne dafür Zinsen zahlen zu müssen“, sagt Möhring. Derzeit hat die Kommune ihr Geld auf verschiedene Geldhäuser verteilt, jeweils bis zu den maximalen Freibeträgen für Einlagen.

Allerdings: Setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort, wird sich dieses Thema in einigen Jahren erledigt haben. Die städtischen Rücklagen schmelzen von Jahr zu Jahr. Zu Beginn des Jahres waren es noch rund 7 Millionen Euro.

Das könnte sie ebenfalls interessieren

Burgwedeler Rat verabschiedet Etatentwurf für 2019

Von Thomas Oberdorfer