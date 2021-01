Burgwedel

Trotz Pandemie ist die General-Wöhler-Stiftung mit ihrer Bilanz 2020 zufrieden. Insgesamt habe man etwa 33.000 Euro für die Unterstützung bedürftiger Menschen in Großburgwedel und Meitze/Wedemark ausgeben können, teilt die Stiftung mit. Das sei ein neuer Rekord und übertreffe die Spenden des Vorjahres um etwa 10 Prozent, sagt der Vorsitzende der Stiftung Jürgen Veth.

„Corona hat die Stiftungsarbeit selbst wenig beeinflusst“, sagt Veth. Die Menschen, die man unterstütze, kenne man seit Jahren, die Zahlungen liefen weiter. Aktuell werden 20 Menschen von der Stiftung mit monatlichen Hilfszahlungen zwischen 50 und 160 Euro unterstützt. Zu den monatlichen Zahlungen kommen Zuschüsse zu größeren Ausgaben wie neue Brillen, Rollatoren oder Zahnersatz. Regelmäßig unterstützt die Stiftung außerdem die Kirche und die Hospizarbeit. Die General-Wöhler-Stiftung finanziert sich hauptsächlich aus Mieten, Pachtzinsen und Geldanlagen. Zum ersten Mal kam in diesem Jahr auch eine größere Spendensumme von 4500 Euro hinzu, berichtet Veth.

Alle Veranstaltungen in der Heimatstube abgesagt

Von der Pandemie sehr wohl stark betroffen war die stiftungseigene Heimatstube in Großburgwedel. Ab März mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden. „Die Abstands- und Hygieneregeln hätten dort nicht eingehalten werden können“, sagt Veth. Damit baldmöglichst wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können, sind Umbaumaßnahmen nötig. Das Badezimmer soll saniert und eine zweite Besuchertoilette gebaut werden. Momentan ist geplant, dass die Veranstaltungsreihe 2021 mit dem CDU-Hoffest am 10. Juli in Großburgwedel eröffnet wird – wenn die Corona-Pandemie es bis dahin denn wieder zulässt.

Zum neuen Jahr will die General-Wöhler-Stiftung eine neue Vorstandsassistentin einstellen. Sie soll unter anderem Dokumente aus der Familiengeschichte der Wöhlers digitalisieren und archivieren. „Insgesamt gibt es Tausende Briefe, Urkunden, Bilder und Zeitdokumente. Die sollen der Nachwelt erhalten bleiben, auch weil es bisher kein Stadtarchiv in Burgwedel gibt“, sagt Jürgen Veth. Den neuen Posten auf Mini-Job-Basis werde voraussichtlich eine ausgebildete Historikerin besetzen, unterschrieben sei der Vertrag allerdings noch nicht.

Historikerin soll Familiengeschichte aufarbeiten

Die neue Vorstandsassistentin soll außerdem eine Lebensgeschichte der Familie Wöhler erstellen. Es sei noch unklar, in welcher Form das geschehe. „Sie soll auf jeden Fall rasch Gespräche mit den noch lebenden Zeitzeugen im Ort führen, die General Wöhler persönlich kannten“, sagt Jürgen Veth.

Diese Lebensgeschichte ist nicht ganz unproblematisch: Stiftungsgründer Otto Wöhler war einst General bei der Wehrmacht und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. „Damit halten wir auch nicht hinterm Berg, das Urteil ist in der Heimatstube ausgestellt“, betont Veth. Aber man wolle ein umfassenderes Gesamtbild von Otto Wöhler zeichnen. „Die Geschichte des Kriegsverbrechers ist schon niedergeschrieben, die des Bauern und Stiftungsgründers aber nicht“, sagt der Vorsitzende. Weitere Informationen zur Stiftung und zur Heimatstube gibt es online auf www.heimastube-grossburgwedel.de.

Von Yannick von Eisenhart Rothe