Die Bürgerinitiative „Gegen das Vergessen“ lädt zu einer Gedenkveranstaltung für erschossene KZ-Häftlinge in Großburgwedel ein. Sie soll am 27. März stattfinden – wenn es die Pandemielage zulässt.

So war es 2020: Zur Erinnerung an die KZ-Häftlinge, die auf dem Marsch nach Bergen-Belsen an der Pestalozzi-Scheune erschossen wurden, stecken Rudolf Gutte und Pastor Claus Fitschen Blumen in den Busch unter der Gedenktafel. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)