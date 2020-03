Arzt plant Palliativzentrum in Fuhrberg

Fuhrberg

Mitten in Fuhrberg, aber nicht nur für Fuhrberger soll ein neuartiges integriertes Palliativzentrum entstehen. Es soll die vorhandene Versorgung schwerkranker Menschen in der Region abrunden, wobei die ambulante Versorgung Vorrang haben wird. Für die stationäre Versorgung sind zwölf Zimmer geplant. Betreiben soll das Zentrum eine gemeinnützige GmbH (gGmbH). Für die in der Region Hannover einzigartige Einrichtung haben kürzlich der Ortsrat und der Verwaltungsausschuss den Weg freigemacht – mit der Zustimmung zum Verkauf eines stadteigenen Grundstücks an der Straße An der alten Schmiede 3.

Alte Flüchtlingsunterkunft wird abgerissen

2619 Quadratmeter groß ist diese Fläche. Das seit Kurzem leer stehende Wohngebäude auf dem alten Hofgrundstück hatte der Kommune jahrelang als Unterkunft für Flüchtlinge gedient. Zum aktuell gültigen Bodenrichtwert trennt sich die Stadt nun von dem Areal. Das Grundstück wird geteilt, die Abrisskosten übernehmen die Käufer. 345 Quadratmeter gehen zwecks Erweiterung des benachbarten Betriebs GS Fahnen und Masten an dessen Inhaber. Die restliche Fläche von 2274 Quadratmetern sollen an den Fuhrberger Arzt Sven-Thomas Andresen explizit für sein seit Jahren verfolgtes Konzept eines integrierten Palliativzentrums veräußert werden. Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Heiko Drangmeister, der auch für die Fuhrberger Frischmarkt GmbH & Co. KG ehrenamtlich die Bücher führt, steht dem Mediziner als Partner und Mitinvestor zur Seite.

In zweiter Generation Arzt in Fuhrberg

Andresen, dessen Mutter schon in Fuhrberg als Ärztin praktizierte, ist Allgemein- und Palliativmediziner und arbeitet eng mit Kollegen zur Versorgung schwerstkranker Patienten zusammen. Die eigene Praxis des 54-Jährigen an der Mellendorfer Straße ist seit Jahren Lehrpraxis für Studenten der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Grundstück für das geplante Palliativzentrum liegt praktischerweise direkt nebenan. Dort soll in einem etwa 900 Quadratmeter großen Neubau mit ebenerdigen Zimmern und Gartenanschluss eine bestmögliche Lebensqualität und Versorgung der Patienten gewährleistet werden. Die bestehende gute palliative Infrastruktur – Ärzte, Pflegedienste, ambulanter Hospizdienst – ortsnah zu ergänzen, ist das erklärte Ziel der Investoren. Sieben Tage die Woche sollen Patienten aufgenommen werden können, das ist Andresen wichtig, denn: „Das Sterben kennt keinen Feiertag.“ Ein Personalstamm von deutlich mehr als 20 Mitarbeitern werde in dem Zentrum gebraucht: vom Hausmeister über Pflegekräfte bis zum Psycho-Onkologen.

Palliativzentrum muss nicht die letzte Station sein

„Das Sterben wieder in unsere Mitte zu lassen“, ist Andresen eine Herzensanliegen. Das Palliativzentrum mitten im Dorf soll diesem integrierten Anspruch in mehrfacher Hinsicht gerecht werden: Für alle Patienten soll es offen stehen und für Schwerkranke, die aufgenommen werden, nicht unbedingt die letzte Station sein. In einigen Fällen könne es nach medikamentöser Einstellung auch möglich sein, Patienten wieder nach Hause zu entlassen. Auch, dass Arztkollegen von Andresen im Palliativzentrum stationär aufgenommene Patienten weiterhin betreuen werden, ist Teil des Konzepts, das Andresen ganz bescheiden so auf den Punkt bringt: „Unser Zentrum wird nicht besser oder schlechter sein als ein übliches Hospiz, sondern anders.“

Schwerstkranke warten auf einen Hospizplatz

Und was motiviert die beiden beruflich voll ausgelasteten Initiatoren zu dem ehrgeizigen Unternehmen? Es ist ein ganzes Bündel an Gründen. Beide lässt es nicht kalt, dass derzeit in der Region Hannover schwerstkranke Menschen auf einen Hospizplatz nur hoffen können. „Die Wartezeit ist das Problem. Die Sozialdienste der Krankenhäuser können das den Betroffenen gar nicht vermitteln“, berichtet der Fuhrberger Arzt. In der Landeshauptstadt gebe es gerade mal 23 Palliativbetten, im Umland von Hannover bisher gar keins. Kollegen und Kliniken, mit denen er zusammenarbeite, seien deshalb hellauf begeistert von der Aussicht auf das verkehrsgünstig gelegene Palliativzentrum in Fuhrberg, berichtet Andresen.

Förderverein sammelt Spenden

Wenn alles optimal läuft – Planung, Genehmigungsprozedur und Bau – könnte bereits Ende 2021 der Betrieb aufgenommen werden. Auch palliativmedizinische Weiterbildungskurse in Zusammenarbeit etwa mit dem Klinikum Region Hannover wären dann in dem Fuhrberger Zentrum denkbar. Die Kosten der gemeinnützigen GmbH werden zu 95 Prozent von den Krankenkassen und zu 5 Prozent durch Spenden getragen. Diese sollen unter anderem von einem Förderverein eingeworben werden, der zu diesem Zweck noch gegründet wird.

Von Martin Lauber