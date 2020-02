Fuhrberg rockt – zweite Auflage des Festivals gibt es im August

Fuhrberg

„Unser erstes Festival im vergangenen Jahr ist richtig gut gelaufen. Deshalb wird es eine Neuauflage 2020 geben“, sagt Thorsten Allert. Diesen Entschluss fassten die Macher des Festivals Fuhrberg rockt noch am Abend der Premiere. Das war im August des vergangenen Jahres. Mittlerweile stehen die Eckpunkte für die diesjährige Veranstaltung. Vier Bands werden am Sonnabend, 29. August, Fuhrberg rocken, eine mehr als vor Jahresfrist. Und die Bühne wird nicht wieder mitten im Ort aufgebaut, sondern vor dessen Toren – auf dem Schützenplatz.

Platz für 1200 Festivalbesucher

„Da können viel mehr Leute feiern“, erklärt Mitorganisator Oliver Dick. Das ist eine Erkenntnis aus dem vergangenen Jahr. Binnen 45 Minuten waren damals alle Konzertkarten vergriffen. „Wir hätten weit mehr verkaufen können“, sagt Dick. Deshalb haben sich die Organisatoren auf die Suche nach einem neuen Festivalplatz gemacht. Die Wahl fiel auf den Schützenplatz. „Der ist einfach ideal“, sagt Allert. „Da könnten wir 3000 Besucher unterbringen“, pflichtet ihm Eike Grimmelt vom Organisationskomitee bei.

So groß soll die zweite Auflage dann aber doch nicht werden. „Wir planen mit 1200 Musikfans“, sagt Floriaan Scherpenzeel. Der Leadsänger der Band Amberlite komplettiert die Gruppe der Festivalverantwortlichen. Damit sich die Besucher auf dem Gelände nicht verloren vorkommen, wird ein Teil der Fläche abgetrennt. „Das machen wir mit Bauzäunen“, erklärt Grimmelt.

Rockkantine kommt nach Fuhrberg

Die neun Meter breite Trailerbühne wird als Lkw-Anhänger aus Hannover angekarrt. Auf ihr spielen die vier Bands. Neben Amberlite ist auch die Fuhrberger Band Down Payment dabei – beide spielten schon bei der Premiere. Neu verpflichtet wurden die Rockgruppe Axid Rain und die in der Region bekannte Rockkantine.

Und es gibt weitere Neuerungen: Da das Konzertgelände im vergangenen Jahr mitten in Fuhrberg lag, konnten die Bands nur bis 23 Uhr spielen. Diese Einschränkung gibt es 2020 nicht. „Wir wollen von 17 bis 1 Uhr spielen“, kündigt Allert an. Die Organisatoren stimmen bereits die Auflagen mit der Stadt ab.

Begeistert 2019 bei ihrem Heimspiel: Die Fuhrberger Band Down Payment. Quelle: Mark Bode

Noch kein Vergleich mit Wacken

Ein Rockfestival auf dem Dorf – da drängt sich der Vergleich mit Wacken förmlich auf. Aber den hören die Organisatoren nicht so gern. Obwohl die Anfänge des inzwischen weltbekannten Festivals in Schleswig-Holstein und der Veranstaltung in Fuhrberg durchaus Parallelen aufweisen. Wacken startete 1990 mit 800 Zuschauern, im zweiten Jahr waren es schon 1300. Da muten die 400 zum Start in Fuhrberg und die nun angepeilten 1200 Gäste doch ähnlich an. Und für die Festivalmacher ist klar: „Wir wollen in den nächsten Jahren weiter wachsen, schließlich können wir auf dem Schützenplatz auch 3000 Besucher unterbringen“, sagt Allert.

2021 kommt eine Frauenband aufs Festival

Damit das vielleicht schon 2021 klappt, feilen die vier bereits am Programm für die dritte Auflage. „Wir haben die erste Band schon verpflichtet. Die Verträge sind unterschrieben“, sagt Allert. Wer das ist, wollen er und seine drei Mitstreiter noch nicht sagen. Nur so viel verraten sie schon: „Erstmals wird dann eine reine Frauenband auf die Festivalbühne steigen“, erklärt Allert. Und die wird wohl wieder am Schützenplatz aufgebaut werden.

Info: Das Fuhrberger Rockfestival findet am Sonnabend, 29. August, statt. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro. Der Kartenvorverkauf beginnt im Mai.

Von Thomas Oberdorfer