Organisatoren sagen Festival Fuhrberg rockt ab

Die Ereignisse und Unwägbarkeiten zur Corona-Pandemie haben nun auch die Organisatoren des Musikfestivals Fuhrberg rockt eingeholt. „Nach sehr reiflicher und gründlicher Überlegung haben wir uns entschlossen, unsere Organisationsarbeiten für das diesjährige Rockfestival einzustellen und uns komplett auf die Ausrichtung von Fuhrberg rockt 2021 – Jetzt erst recht und mit noch mehr Dampf! zu konzentrieren, teilen die Macher mit.

„Schlechte Grundstimmung zum Feiern“

Selbst falls sie eine behördliche Genehmigung für das Musikspektakel für bis zu 999 Menschen auf dem Gelände bekommen hätten, wären zum einen die erheblichen Hygieneauflagen und zum anderen die derzeit „eher schlechte Grundstimmung zum Feiern“ ein starkes Hindernis gewesen, „um unserem Anspruch an ein gelungenes Rockfestival zu genügen“.

„Aber jeder Fan der Rockmusik kann sich schon mal vorfreuen und sich den 28. August 2021 ganz dick und rot im Kalender anstreichen. Da wird in Fuhrberg wieder so richtig abgerockt!“, versprechen die Organisatoren.

Premiere 2019 hatte 400 Musikfans angelockt

Bei der Premiere 2019 auf dem alten Döpke-Hof an der Celler Straße hatten die Bands Down Payment, House of Rock und Amberlite die Zuhörer begeistert. Die aus einer Bierlaune entstandene Idee hatte 400 Rockfans angelockt, die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Für die Neuauflage am 29. August auf dem Fuhrberger Schützenplatz hatten die Organisatoren bei der Stadt Burgwedel und der Region Hannover eine Veranstaltung mit 999 Personen angemeldet – ganz knapp unter der aktuellen Grenze für bis Ende August nicht erlaubte Großveranstaltungen.

Von Frank Walter