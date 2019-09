Burgwedel

Als die Band Down Payment auf der Bühne ihre Rockklassiker darbietet, wippt sogar Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer ein wenig mit dem Fuß im Takt mit. Schließlich ist sein Sohn Mike Schlagzeuger in der Gruppe. „Ich bin stolz drauf, dass er hier dabei ist“, sagte der Ortsbürgermeister. Wie bei ihm kam das neue Festival „Fuhrberg rockt“ bei den 400 Besuchern bestens an. Immer wieder gab es den Abend über Lob für die Veranstalter Torsten Allert und Oliver Dick. Diese zeigten sich erleichtert, dass ihre Idee allen so gut gefiel. Auf dem alten Döpke-Hof an der Celler Straße begeisterten neben Down Payment auch die Bands House of Rock und Amberlite.

Organisatoren bewachen nachts die Technik

Dass Allert und Dick in der Nacht vor ihrem großen Festival nur zwei bis drei Stunden Schlaf hatten, störte sie den Abend über herzlich wenig. „Wir spüren keine Müdigkeit“, sagte Allert lachend. Die Organisatoren hatten in der Nacht vor der Premiere bis Mitternacht an der Licht- und Soundtechnik gearbeitet, ehe sie in einem VW-Bus schlafen gingen. „Schließlich mussten wir die teure Technik ja bewachen“, sagte Dick. Über diesen großen Einsatz zeigten sich alle Gäste höchst erfreut. Hans-Jürgen Müller-Schünemann kam aus Großburgwedel zum Auftakt des Festivals. „In Fuhrberg stimmt die Dorfgemeinschaft noch. Deshalb bin ich immer gerne hier.“ Ihm persönlich sei es „völlig egal, was für Musik gespielt wird“. Er freue sich über das gute Miteinander. „Hier gibt es keinen Streit, alle wollen einfach nur feiern. Das ist wunderbar.“

Nachdem die Gruppe House of Rock ab 18 Uhr Rockklassiker aus drei Jahrzehnten – von den Siebzigern bis zu den Neunzigern – gespielt hatte, gab es ein Heimspiel: Alle vier Bandmitglieder von Down Payment kommen aus Fuhrberg. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Drummer Neddermeyer. „Es war toll, vor 400 Leuten zu spielen“, fügte er hinzu – auch wenn die Band, die seit 15 Jahren besteht, schon vor mehr als doppelt so vielen Zuhörern aufgetreten sei. „Wir sind sehr zufrieden“, erklärte er. „ Sin City“ von AC/DC, „Heroes“ von David Bowie, „Mit 18“ von Marius Müller-Westernhagen und „Sympathy for the Devil“ gehörten zu den Songs.

In den Umbaupausen hatte Soundtechniker Renke Harms besonders viel zu tun. „Das ist alles etwas unkonventionell, aber das macht es besonders nett“, lobte der Profi, der schon diverse größere Veranstaltungen begleitet hat. „Hier herrscht eine tolle Atmosphäre“, sagte er zum Ambiente auf dem Hof

Team kreiert eigenes T-Shirt für „Fuhrberg rockt“

Das lag auch daran, dass sich Allert und Dick professionelle Unterstützung vom Team von Construct Event geholt hatten. „Die haben uns bei der Planung sehr geholfen“, sagte Allert. Wie es sich für ein ordentliches Festival gehört, durfte ein offizielles T-Shirt nicht fehlen. Viele Besucher trugen stolz das schwarze Shirt mit einem stilisierten Hirsch – an das Wappen Fuhrbergs angelehnt – mit dem Schriftzug „Fuhrberg rockt“.

Zum Abschluss präsentierte die Gruppe Amberlite aus Wathlingen eigene Rocksongs und riss das Publikum noch einmal so richtig mit – unterstützt auch von der Lichtanlage, die für Festivalflair sorgte. Um 23 Uhr war schließlich Schluss mit dem offiziellen Teil. Allert, Dick und ihr Team saßen noch entspannt beisammen und genossen die Ruhe. Am Sonntag ging es ab 10 Uhr an den Abbau.

Von Mark Bode