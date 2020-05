Fuhrberg feiert am Sonntag wieder Gottesdienst

Fuhrberg

Nachdem St. Marcus und St. Petri bereits vor einer Woche den Neustart vollzogen haben, gibt es am Sonntag, 17. Mai, auch wieder einen Gottesdienst in der Ludwig-Harms-Gemeinde in Fuhrberg. Dieser steht unter dem Motto „Tanz in den Himmel – Ostern wird nachgeholt“. Bei gutem Wetter wird der Gottesdienst vor dem Gemeindehaus, Kurze Straße 1, gefeiert. Ist das Wetter schlecht, gehen Pastor und Besucher ins Haus. Beginn ist in beiden Fällen um 10 Uhr. Ein Gottesdienst in der Kirche ist derzeit nicht möglich, weil sie zu eng ist und nur einen Zugang besitzt.

Besucher müssen dennoch Gesichtsmasken tragen. Singen ist nicht erlaubt. „Aber wenn der Organist spielt und ich singe, kann die Gemeinde wunderbar mitsummen“, sagt Pastor Rainer Henne. „Das gibt sicher ein schönes Konzert. Es soll und wird ein leichter und beschwingter Gottesdienst werden“, sagt Henne und freut sich schon darauf, wieder mit seiner Gemeinde feiern zu dürfen.

Von Thomas Oberdorfer