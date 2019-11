„Aber bitte mit Sahne“: Ein Sahnestück war das Konzert des Fanfarenzugs Thönse in der St.-Marcus-Kirche in Burgwedel-Wettmar allemal. Bei Stücken wie „Ich liebe das Leben“, „Die immer lacht“ oder „Ein ehrenwertes Haus“ klatschten und schunkelten die Zuhörer – und einige tanzten sogar in der Kirche.