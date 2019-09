Fuhrberg: Einheimische und Neubürger lernen sich kennen

Fuhrberg

Schon seit über vier Jahren lädt der Fuhrberger Helferkreis zu Begegnungsnachmittagen in das Haus der Evangelisch-lutherischen Ludwig-Harms-Kirchengemeinde ein. „Dass aus Fremden Freunde werden“ – unter diesem Motto lädt der Fuhrberger Helferkreis seit nunmehr über vier Jahren zu Begegnungsnachmittagen in Fuhrberg ein. Dieser Tage war wieder ein Termin. 25 Alt- und Neu-Fuhrberger kamen, um sich bei Kaffee und Kuchen näher kennenzulernen, sich auszutauschen und einfach miteinander zu plaudern. Ein Plakat auf Deutsch und Arabisch macht auf das Angebot aufmerksam.

Anlaufstation für alle Neubürger

Der Helferkreis versteht sich als Anlaufstation für alle Neubürger, gleichgültig ob Flüchtlinge oder Einheimische, um ihnen den Start am neuen Wohnort zu erleichtern. „Es tut jedem gut, wenn er schnell Kontakt bekommt“, erzählt Scheffler. An diesem Nachmittag waren zwar keine deutschen Neubürger dabei, aber einige hatten in den vergangenen Monaten bereits Kontakt zu dem Helferkreis aufgenommen.

Und das war der Ursprung der Gruppe: Als ab 2015 eine größere Zahl Kriegsflüchtling nach Fuhrberg kam, waren Pastor Rainer Henne, Elisabeth Scheffler und Maike Besche die treibenden Kräfte, die dafür sorgten, dass den oft traumatisierten Menschen spontan und effektiv vor Ort Beistand und Hilfe angeboten wurde. Auch Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer unterstützte die Helfer aktiv. Seine Kenntnisse über Verwaltungsvorgänge und Zuständigkeiten halfen über viele Hürden hinweg. Schnell wuchs der Helferkreis auf 15 Personen an.

„Wir wollten unbürokratisch helfen“

„Wir haben uns überlegt, wie wir diesen Menschen unbürokratisch helfen können“, erinnerten sich Scheffler und Besche. Sie gingen dann einfach mit einem selbst gebackenen Kuchen zu den Familien und stellten sich vor. Vor Ort sahen die Helfer schnell, wo praktische Hilfe gebraucht wurde. Da fehlten Gardinen oder ein Tisch, an dem eine große Familie Platz fand, Bettzeug, Spielzeug für die Kinder und andere Einrichtungsgegenstände. Sie besorgten die Dinge, boten zudem Dorfführungen, zeigten, wo was und wer zu finden ist, bereiteten die Einschulungen vor, besorgten Kindergartenplätze, gaben Deutschunterricht, betreuten und berieten schwangere Frauen.

Und wie kam das Angebot bei den Flüchtlingen an? „Wir haben so viel Dankbarkeit und Freundlichkeit zurückbekommen“, sagte Besche. Mit die größte Hürde bestand bei der Wohnungssuche. „Da stießen wir des Öfteren auf Ablehnung und Misstrauen“, erzählte Scheffler und erzählte, wie sie einen Fuhrberger endlich überzeugen konnten, seine Wohnung an eine Flüchtlingsfamilie zu vermieten. Wenig später gab es Straßenarbeiten vor dem Haus. Ein junger Mann aus der Familie der Neumieter beobachtete den einzigen Arbeiter. Daraufhin griff er selbst zur Schaufel und half mit. Seit diesem Zeitpunkt sei der Vermieter stolz auf „seine Syrer“.

„Wir fühlen uns alle sehr wohl hier“

„Die Integration der Menschen hat in Fuhrberg geklappt“, berichtete Scheffler. Ihr Beispiel: Die heute 31-jährige Noor Kahala gehört zu einer vierzehnköpfigen Großfamilie aus Syrien. Sie kam 2014 mit ihrer Familie über Bramsche und Wettmar nach Fuhrberg. Die verheiratete Frau hat drei Kinder, die heute im Alter von sechs bis elf Jahren sind. Die ehemalige Lehrerin spricht inzwischen nahezu akzentfreies Deutsch, half ehrenamtlich in der Gemeindebücherei und an der Grundschule bei der Hausaufgabenbetreuung mit. Derzeit macht die Frau eine sozialpädagogische Ausbildung an der Pestalozzi-Schule in Großburgwedel. Die elfjährige Tochter Hanin besucht mittlerweile das Gymnasium und will Kinderärztin werden. Ihr Mann macht gerade eine Umschulung zum Busfahrer.

Kahala kommt regelmäßig zu den Begegnungsnachmittagen ins Gemeindehaus und blickt zurück auf ihren Start in Fuhrberg. „Zuerst war es schwer für uns in der Fremde, aber inzwischen fühlen wir uns alle sehr wohl hier, auch dank der freundlichen und herzlichen Hilfe, die uns hier entgegengebracht wurde“.

Inzwischen sind viele der Flüchtlinge aus Fuhrberg wieder weggezogen und auch der Helferkreis ist kleiner geworden. Aber die Willkommenskultur in dem Ort ist geblieben. Darum laden die Helfer nun alle Neubürger zu ihren Treffen ein. Das nächste ist für den Beginn des nächsten Jahres geplant.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Eines der ersten Treffen des Helferkreises

Ludwig-Harms-Kirche feiert 250. Geburtstag

Mehr über die Situation von Flüchtlingen in Burgwedel erfahren Sie im Internetportal der Stadt.

Von Jürgen Zimmer