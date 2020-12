Fuhrberg

Die Bücherei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Fuhrberg bleibt zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen. Wer noch in diesem Jahr Bücher dort ausleihen oder entliehene Medien wieder zurückgeben will, hat dazu am Montag, 21. Dezember, von 15 bis 17 Uhr, letztmals Gelegenheit.

Im neuen Jahr können ab Montag, 4. Januar, wieder Bücher und andere Medien zur Ausleihe vorbestellt werden. Ab Donnerstag, 7. Januar, ist es dann wieder möglich, vorbestellte Medien abzuholen oder ausgeliehene zurückzugeben. Die regulären Öffnungszeiten der Bücherei sind montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Bücher und Hörbücher können auf der Website der Gemeinde ausgesucht und während der Öffnungszeiten unter Telefon (0 51 35) 6 80 43 29 oder (01 57) 73 42 15 19 vorbestellt werden. Die Ausleihe erfolgt derzeit kontaktlos.

Von Yannick von Eisenhart Rothe